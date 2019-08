Muere el doctor Mario Rivera Vásquez, del programa "El médico y su Salud"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El reconocido doctor hondureño, Mario Rivera Vásquez, del programa radial “El Médico y su Salud”, falleció la tarde de este sábado en un centro hospitalario de la capital de Honduras.

Hoy, el gremio de la medicina en Honduras está de luto, también la radio y el pueblo hondureño en general.

El reconocido galeno entregó su vida al servicio de los hondureños a través del programa de Radio América, donde daba consejos sobre salud y prevención de enfermedades a los radioescuchas que eran fieles a su segmento diario, que tenía un horario de 8:00am a 9:00am.

Vásquez, fue profesional de la medicina y un comunicador social nato, que gracias a sus amplios conocimientos médicos, su bien timbrada voz y su arraigada conciencia social, supo ganarse un merecido lugar en el difícil mundo de la comunicación social del país.

Pero también logró un lugar en la política del país ocupando una silla en el Congreso Nacional por el partido Innovación y Unidad (Pinu).

Luto en la América

"El doctor Rivera Vásquez, hace unos minutos, entregó su vida al Dios todo poderoso", contó tristemente a través de los micrófonos, el periodista Javier Rivera, quien también labora en esa casa radial.



"Los que le conocimos, reconocemos esa trayecroria, ese don de gente, don de servicio que siempre tuvo", expresó.



"No solo está de luto la casa de radio, sino toda Honduras. De 8:ooam a 9:00am fue el consultorio abierto para servir a los hondureños".

Entrevista en 2013

EL HERALDO lo entrevistó en el 2013 para conocer su vida y su trayectoria más a profundidad. Aquí algunas de las preguntas :



¿Se siente más cómodo frente al micrófono o en su consultorio?

Como en el micrófono ejerzo la medicina ahí me siento pleno, el programa me llena, me satisface hacerlo porque lo diseñé yo, y siento que es una creación mía que dio resultados y todavía después de 21 años tenemos el mayor rating de la radiodifusión nacional en programas de salud.

¿Cómo comenzó el programa “El médico y su salud”?

Yo hice los primeros años de medicina con Rodrigo Wong Arévalo, en clases generales en la UNAH, estudiábamos juntos y a veces íbamos a la radio y luego conocí al doctor Ricardo Antonio Redondo Licona y me invitó a desarrollar algunos temas en el programa “Los barberos”.

Cuando muere Ricardo, luego Luis Villafranca me invita a desarrollar programas de medicina y así es como me acerco a Radio América.

Un día el director de Radio América, don Carlos Téllez, me dice que han pensado en mí para un programa y la verdad es que yo estaba a full (tiempo completo en su consultorio) y me pidieron que hiciera un modelo de programa y es el mismo que tiene ahora. El trío que se reunió para llamarme fue Mauro Alcides Rodríguez, Luis Maradiaga y Carlos Téllez.

