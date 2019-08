Esposa de Eugenio Derbez revela el "peor hábito" del comediante

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo pasaron un incómodo momento cuando él pretendía hacerle una broma a la cantante y al final ella terminó revelando el peor hábito del actor mexicano.



Lo peor de todo es que ocurrió mientras el actor mexicano estaba al aire durante un programa de radio.



Derbez acudió para hablar sobre 'Angry Birds' al programa de 'El Show de Piolín', donde se disponía a hacerle la broma telefónica a Alessandra Rosaldo. Pero nada salió como se esperaba y la actriz habló más de la cuenta del protagonista de 'No se aceptan devoluciones' revelando su peor hábito.

Durante la llamada, Eugenio Derbez le preguntó a Alessandra sí iban a asistir al evento en la noche, a lo que su pareja no respondió y más bien le pidió de favor que le bajara la palanca al baño: "Oye mi amor, bueno no sé, pero oye ¿Qué onda contigo, eh amor? O sea otra vez no le jalaste al baño y la neta es muy desagradable levantarme y toparme con eso, digo perdón que te lo diga pero ¿Qué onda?", le dijo Alessandra Rosaldo al actor mexicano.



Ante la incómoda situación, Derbez guardó silencio por unos momentos sin saber que decir, luego le explicó que hablaba del evento de la noche para tratar de desviar la atención.

Aunque la broma continúo, los oyentes no pudieron evitar reír ante el cómico momento que reveló el peor hábito de él, pues incluso en redes sociales dijeron que la plática pareció a un capítulo de 'La Familia Peluche', donde Alessandra Rosaldo hizo las veces de Federica.

Eugenio Derbez atraviesa exitoso momento

Eugenio Derbez se encuentra en una de los mejores momentos de su carrera, tras aparecer en 'Dora la exploradora' le ha dado buenos resultados, además del doblaje al español de Snowball en 'La vida secreta de tus mascotas 2', publica As.



Pero no sólo éstas dos cintas le han otorgado al actor mexicano el éxito, también 'Angry Birds' se encuentra en promoción y como parte de este proyecto, Eugenio Derbez se ha presentado en distintos medios para hablar sobre la ejecución dentro del filme.

