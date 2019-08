Real Madrid gana 3-1 en Vigo en su arranque liguero  

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid empezó con buen pie en la Liga española 2019-2020, imponiéndose por 3 a 1 en su desplazamiento al campo del Celta de Vigo, este sábado en la primera jornada del campeonato.



Después de su traumático final de la pasada temporada y la renovación del plantel para el nuevo curso, el equipo blanco comenzó bien en Balaídos, llevándose el triunfo con tantos de Karim Benzema (minuto 12), Toni Kroos (61) y Lucas Vázquez (80). Con todo decidido, el Celta maquilló la derrota con el gol de Iker Losada en el 90.



La nota negativa del partido fue la expulsión del croata Luka Modric (56), cuando la ventaja del Real Madrid era de apenas 1 a 0. Pero el equipo de Zinedine Zidane no solo no vio peligrar su triunfo, sino que fue ampliando su ventaja y acabó el encuentro sin sufrir para llevarse los tres primeros puntos del curso.



La victoria tiene además especial valor en el inicio de esta Liga ya que le sirve para colocarse ya con tres puntos de margen sobre su gran rival, el FC Barcelona, que el viernes había abierto el campeonato español con una derrota 1-0 en el terreno del Athletic de Bilbao.



Este triunfo tranquiliza los ánimos en el Santiago Bernabéu, tras una pretemporada en la que el equipo registró varias derrotas (Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Tottenham, además de otra ante la Roma en una tanda de penales).

Eden Hazard, lesionado en un muslo, fue baja para este partido.



Zidane sorprendió en su once contando de entrada con Gareth Bale, que hace apenas unas semanas parecía prácticamente fuera del plantel.



Este sábado se disputan otros cuatro partidos en la Liga española, entre los que destaca el duelo entre Valencia y Real Sociedad.



