Corte permite a gobierno de Estados Unidos rechazar pedidos de asilo

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Una corte federal de apelaciones emitió el viernes un fallo que permitirá al gobierno de Estados Unidos empezar a rechazar solicitudes de asilo presentadas en partes de la frontera con México por migrantes que transitaron por un tercer país.



La sentencia de la corte de apelaciones del 9no Circuito limitó el fallo de una corte inferior contra una decisión del presidente Donald Trump a California y Arizona.

La orden emitida por el juez Jon Tigar el 24 de julio no regirá para Nuevo México ni Texas, sentenció la corte.



Los cruces fronterizos más transitados se encuentran en el valle del río Bravo del sur de Texas y la zona en torno a El Paso, Texas, que incluye Nuevo México.

Sólo en julio, unas 46,500 personas cruzaron la frontera sin permiso en esas dos regiones, según la Patrulla Fronteriza.



La norma denegaría el asilo a quien transite por otro país hacia Estados Unidos sin pedir protección allí primero.

La mayoría de los que cruzan la frontera sur son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza. También se aplicaría a los que llegan de África, Asia y Sudamérica.



El fallo de Tigar sostenía que esa norma exponía a los migrantes a la violencia y el abuso, les niega sus derechos bajo la ley internacional y los devolvía a los países de los cuales huían.



La corte de apelaciones sostuvo que Tigar no tuvo en cuenta si se requería una orden nacional y que las “actas limitadas” mostraban que no lo era.



Tigar fue designado por el entonces presidente Barack Obama.



La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros grupos defensores habían demandado al gobierno cuando anunció las restricciones el mes pasado.



“Seguiremos en la lucha hasta poner fin a la prohibición en forma total y permanente”, dijo el abogado de ACLU Lee Gelernt.



El Departamento de Justicia no hizo declaraciones sobre el tema por el momento.

