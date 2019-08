Autopsia confirma que multimillonario Epstein se ahorcó, según medios de EEUU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La autopsia realizada a Jeffrey Epstein determinó que el financista estadounidense se suicidó por ahorcamiento, informaron el viernes varios medios locales que citaron un informe forense.



Contactada por AFP, la oficina de medicina forense neoyorquina no confirmó de inmediato esta información.



El resultado, difundido primero por el diario The New York Times, se conoce seis días después de que el multimillonario de 66 años, acusado de explotación sexual de menores, fuera encontrado muerto en su celda en una prisión federal de Manhattan.

Vea: FOTOS: Vendedor se cita con cliente para mostrarle carro y lo matan



Funcionarios anónimos citados por The New York Times dijeron que habría usado sus sábanas para colgarse.



La muerte del financista, que estaba detenido en uno de los centros penitenciarios más seguros del país, causó revuelo en Estados Unidos, suscitando un torrente de interrogantes y teorías de conspiración.



Aunque las autoridades apuntaron el sábado a un aparente suicidio, muchos insinuaron que había sido asesinado para proteger a las muchas personalidades que frecuentaban a esta figura del jet set.

Le puede interesar: Indagan 'quite' de droga en crimen de cantante de reguetón



El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, lanzó el mismo sábado dos investigaciones que revelaron "serias irregularidades" en la prisión.



Si bien no los detalló, el director fue transferido y los dos guardias encargados de vigilar a Epstein la noche de viernes a sábado fueron suspendidos.



Los funcionarios de la prisión citados por The New York Times dijeron que los guardias habían dormido unas tres horas cuando se suponía que debían hacer rondas cada media hora.



Días antes de su muerte, el 23 de julio, Epstein había sido encontrado tirado en el piso de su celda con marcas en el cuello, tras un aparente intento de suicidio.

También: Ofrecen L 200 mil por datos sobre paradero de supuesto asesino en Roatán



El administrador de fondos de cobertura estaba acusado de un cargo de explotación sexual de menores y otro de asociación para delinquir para explotar sexualmente a menores entre 2002 y 2005.



Epstein, que negaba los cargos, se enfrentaba a una pena de 45 años de prisión en caso de ser condenado.