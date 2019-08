VIDEO: Actriz de Game of Thrones denunció "secuestro" de su bebé

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La actriz Josephine Gillan, conocida por su participación en la serie Game Of Thrones, acusa a las autoridades de Israel de "secuestrar" a su bebé de ocho meses de nacida.



La mujer de 31 años de edad, quien interpretó a una prostituta en la famosa serie de HBO, denunció a través de su cuenta de Twitter el preciso momento en el que agentes del Servicio Social de Israel se llevaron a la pequeña.

“¡El momento inquietante en que los Israelí Social Services secuestraron a mi bebé! A las 12:30 pm de la noche del domingo. Mi amiga suplicó, pero fue amenazada con la cárcel si no entregaba a mi bebé. Yo, mi amiga y su familia, todos estamos desconsolados”, escribió Josephine Gillan ante la impotencia de no poder hacer algo para detener a los agentes.

Según publicó el medio británico Daily Mail, la hija de la actriz estaba al cuidado de una amiga, mientras Josephine Gillan estaba en terapia para combatir la depresión posparto.



Una fuente cercana a la actriz indicó, al canal Channel 12, que Gillan dio a luz hace ocho meses en Israel y desde entonces comenzó a críar a la pequeña bajo la estrecha supervisión de los servicios sociales y con ayuda de una amiga.





