Katy Perry recibe segunda acusación por agresión sexual

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La cantante Katy Perry sigue envuelta en polémica tras recibir una segunda acusación por agresión sexual.



En esta ocasión fue la presentadora rusa Tina Kandeli quien realizó las declaraciones en contra de la artista estadounidense. Tina Kandeli aseguró que Katy Perry trató de propasarse con ella en una fiesta privada.



A través de su cuenta oficial de Telegram, Kandeli se refirió a las acusaciones que enfrenta la intérprete de "Roar" por parte del modelo Josh Kloss: "En una ocasión me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, en la que ella, mostrándose bastante alegre, me eligió como un objeto para manifestar su pasión", dijo.

Vea: FOTOS: Vendedor se cita con cliente para mostrarle carro y lo matan



Tina Kandeli indicó que para su suerte logró escapar de la situación, pero reveló que en esa noche, Katy Perry buscó otra mujer con quien compartir besos, abrazos y "bailes sucios".



"Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta, no me sorprenderá la ola de fanáticos infelices que durante años llevaron este sufrimiento dentro de sí mismos, y de repente, recordaron su dignidad perdida", añadióTina Kandeli en su publicación de Telegram.

Le puede interesar: Indagan 'quite' de droga en crimen de cantante de reguetón



La presentadora indicó que decidió contar lo ocurrido luego que el modelo Josh Kloss contara que Katy Perry los desnucó a la fuerza en una fiesta para que todos vieran sus órganos sexuales.

Primera acusación

El modelo Josh Kloss, quien participó en el video musical de "Teenage Dream" de Katy Perry, dice haber sufrido abusos por parte de la cantante.

A través de las redes sociales, Josh Kloss asegura que la cantante lo desnudó a la fuerza en una fiesta para que todos vieran sus órganos sexuales.

Josh Kloss, de 38 años de edad, ha publicado varios mensajes para denunciar la situación y contar como es en realidad la estrella fuera de los escenarios.

También: Ofrecen L 200 mil por datos sobre paradero de supuesto asesino en Roatán

Según el modelo, la artista era amable con él cuando estaban a solas, sin embargo, delante de otras personas se mostraba fría e incluso llegó a avergonzarle sexualmente delante de todos, comenta en Instagram.

Josh Kloss finaliza sus mensajes denunciando que los representantes de Katy Perry le obligaron a mantener en silencio las acusaciones.