Lista de sectores que estarán sin electricidad este viernes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La zona occidental de Honduras sufrirá la interrupción de la electricidad este viernes 16 de agosto de 2019. Lo anterior fue confirmado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



La suspensión del servicio energético se programó de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde del mismo día. La ENEE realizará el mantenimiento de los transformadores de la zona.



OCOTEPEQUE (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Las Delicias

Aldea El Limoncito

Aldea El Naranjo

Aldea San Antonio

Aldea Sesesmiles

San Fernando,

Aldea El Manzano

Aldea El Rosario

Aldea Nuevo Espíritu

Aldea Queseras

Aldea San Antonio Curaren

Aldea Santa Inés

Aldea Sula



FLORIDA, COPÁN (8:00 AM a 4:00 PM)

La Barranca

Aldea Buena Vista

Aldea Buenos Aires

Aldea El Dormitorio

Aldea El Espíritu

Aldea El Jardín

Aldea El Porvenir

Aldea El Rosario

Aldea Gritaderos

Aldea La Cumbre

Aldea La Elencia

Aldea LaElencita

Aldea La Laguna

La Ruidosa

La Sierra

La Unión

Las Cañas

Las Flores de Techin

Aldea Los Dubones

Aldea Los Lesquines

Pastoreadero

Aldea Berlín

Potrerillos

Mar Azul Rastrojitos

Aldea San Antonio

San José de la Frontera

Aldea Siete Cuchillas



EL PARAÍSO, COPÁN (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Agua Buena

Aldea El Charcón

Aldea El Infiernillo

Aldea El Limón

Aldea El Monacal

Aldea El Manguito

Aldea El Tesoro

Aldea La Cumbre

Aldea La Laguna

Aldea La Playona

Aldea Las Delicias

Aldea Las Flores

Aldea El Astillero

Aldea Naranjito

Aldea Río Lindo

Aldea SantaCruz



SANTA RITA, COPÁN (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Buena Vista

Aldea Campamento

Aldea El Jaral

Aldea El Mirador

El Planon

Aldea El Raisal

Aldea El Rosario

Aldea El Tamarindo

Aldea Gotas deSangre

Aldea La Casita

Aldea La Libertad

Aldea La Reforma

Aldea Los Ranchos

Aldea Mirasol

Plan Grande

Rastrojitos

RíoAmarillo

Río Blanco

San Jerónimo

Tierra Fría

Aeropuerto Río Amarillo



CABAÑAS, COPÁN (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Barbasco

Aldea Descombros

Aldea Guarumal

Aldea La Cumbre

Aldea Platanares

Aldea Pueblo Viejo

Aldea Río Negro



COPÁN RUINAS (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Sesesmiles

Aldea Las Delicias

Aldea El Cisne

Aldea La Zona

Aldea Las Flores

Aldea Agua Buena

Aldea Colon Jubuco

Aldea Monte Los Negros

Aldea Montecristo

Aldea SalitroN

Hacienda Grande

Aldea El Cordoncillo

Aldea Llanetillos

Aldea El Cedral

Aldea Jubucon

Aldea Rincon del Buey

Aldea ElChilar

Aldea San Lucas

Aldea San Rafael

Aldea El Corralito

Aldea La Estanzuela

Aldea Porvenir

Aldea Barbasqueadero

Nueva Armenia

Carrizalito

Los Amates

Agua Caliente

San Antonio

El Triunfo

Río Blanco

El Caobal

Aldea La Vegona

Aldea Castañales

Nueva Virginia

Agua Fría

Agua Sucia

Parque Arqueologico Copan

Aduana El Florido

Aldea Chepelares

Puente Guascoran

El Rincon

La Colmena

La Cuchilla Platanares

Valle Magdalena

La Laguna

El Sinsin

El Puente San Jerónimo

Agua Zarca

El Rosario

El Tránsito

El Volcán

La Esperanza

Tierra Blanca

San Juan Opoa,

Colatina

Coyolar

El Limón

Cerbatana

Las Sandias

Los Pozos

Santa Elena

Torihuaque Dulce Nombre

Agua Buena

El Prado de la Cruz

El Zapote

San Jerónimo San Agustín

Aldea Camalote

Aldea Vega Redonda

Yaruconte

Pasquingual

Pasquingualito

Candelaria

Plan Grande

Aldea Agua Caliente.