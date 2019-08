Emma Coronel denuncia que han usado su imagen para recaudar dinero

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La esposa de “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel, negó estar recaudando dinero para familias “perseguidas” por la operación encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y denunció que alguien podría estar usando su nombre.



La petición de donaciones a favor de familias perseguidas en factorías de Mississippi, fue publicada desde un perfil de Instragram “TheEmmaCoronel”, cuenta muy similar a la de Emma Coronel.

Aunque las cuentas son muy parecidas Coronel ha negado que el nombre en un guión sea real y denuncia que se han hecho pasar por ella.



La iniciativa de la solicitud del dinero se viralizó a tal grado que fue llevada a la página de peticiones por excelencia llamada GoFundme con el siguiente mensaje:



“Hola, estamos apoyando a esta causa por los ñiñ@s que están pasando un momento desagradable, donde fue su primer día de clases y ellos esperaban con ancias llegar a casa y contarles de su día, como cualquier ñiñ@ de cualquier hogar americano, desafortunadamente ellos no ellos esperaron la hora y nada sus padres no estaban la angustia por no poder hacer algo para librarlos la desesperación de no poder respaldar a sus padres tenemos que ayudarlos”.

En la petición que se utiliza el nombre Emma Coronel se espera recaudar la cantidad de

20.000 dólares, aunque hasta el momento cuenta con la única donación de 20 dólares.



Hasta el momento se desconoce quién sería la persona detrás de la petición y del perfil que Coronel afirma es falso.



Por su parte la cuenta Oficial de la esposa de “El Chapo” desmintió estar detrás de esta iniciativa antes.