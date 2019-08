Natalia Jiménez rinde homenaje a México cantando con mariachis

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La cantante española Natalia Jiménez ha tenido mucha aceptación en México desde que comenzó su carrera artística. Incluso se ha tomado el tiempo de agradecerle a la población de ese país por el apoyo que ha recibido y es por eso que pretende hacerle un homenaje.



Tras dos décadas de trayectoria, Jiménez está trabajando en su próximo disco llamado “México de mi corazón”, en el que participará junto a emblemáticas estrellas de la música mexicana.



El disco estará engalanado con las voces de Carlos Rivera, Paquita la del Barrio y Banda MS.

Innovación



Durante una entrevista con EFE en Miami, Natalia Jiménez dijo que esta nueva producción en la que ya está trabajando, contará con un agregado único, cantará por primera vez junto a una banda de mariachis.



"Es la mejor manera de devolver el cariño y el amor”, dijo la intérprete al referirse al pueblo mexicano.



“Desde que estaba en (el grupo) La Quinta Estación siempre me encantó la música mexicana. Aprendí a apreciarla, a escucharla y a cantarla y me di cuenta de que me queda pintado, porque puedo cantar lo que me dé la gana, no como en el pop”, afirmó.



“A mí me encanta la copla, pero lo que tiene el mariachi es que tú sales a cantar con veinte mariachis con sus sombreros, sus trajes y sus trompetas, y eso me encanta, es otra cosa”, remarcó.

Se prevé que el esperado disco de Natalia Jiménez esté disponible para su venta el próximo 30 de agosto.



En esta nueva producción sus fanáticos podrán disfrutar de éxitos como “El Destino”, un clásico de Juan Gabriel,de igual forma, otras canciones íconos de la música mexicana, todas ellas, interpretadas en la voz de Natalia.