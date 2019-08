Pedro Troglio sobre impases de visas: "Yo no tengo delincuentes en el equipo"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No todo es pensar en la Liga Nacional de Honduras y el clásico que tiene el fin de semana. El técnico del Olimpia ahora está con el gran problema que no pueden viajar a Canadá por el tema de no contar con el visado.



El equipo merengue hasta propuso a la Concacaf jugar el partido de ida en casa y de esa manera tener el tiempo necesario para lograr el permiso de visado. Ante este tema, el técnico Pedro Troglio se refirió.



"A mí me parece una locura el tema este. Organizas un torneo de Concacaf, hacés participar los equipos de Canadá y no podemos viajar. Y si no nos dejan viajar ¿Qué hacemos?, perdemos los puntos y quedamos afuera. Que no los organicen o que no los pongan más a los equipos de ahí y si no nos dejan ir allá, cuando ellos tienen que venir acá, pues no los dejamos entrar y después tiramos la moneda y ver quien gana. Es ridículo", indicó.





La embajada de Canadá todavía no le ha extendido en su totalidad las visas a los jugadores de Olimpia para poder viajar. Foto: EL HERALDO







Otro gran problema que tendrá el técnico es el tema de la situación del vuelo, ya que no podrán viajar en un solo grupo, sino que por distintos grupos. "Hay una organización y vos tenés que dar un permiso de tres días para que todos estemos jugando, pero tenemos que ir en tres vuelos distintos: unos que van a Estados Unidos, otro a El Salvador, otro a México. Si hay que tener visa que no participen".

En un termino medio jocoso, el técnico del Olimpia comentó que. "Me parece raro. Vos participas de un torneo y no vamos si no nos das la visa. Yo no tengo delincuentes en el equipo, es rápido, das diez visas y que estemos de martes a viernes, ponés una autorización, ponés policías en la puerta del hotel, no sé y nos volvemos, pero es raro, no podemos estar a las corridas pensando que voy a viajar con cinco por un lado".



"Además no es un viaje acá no más, es lejos. Lamentablemente es así y tenemos que viajar en tres viajes distintos y nos juntaremos todos allá, espero que no nos perdamos", finalizó.