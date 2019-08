Liverpool vence en penales al Chelsea y gana la Supercopa  

ESTAMBUL, TURQUÍA.- Adrián tal vez nunca juegue más que unos cuantos partidos para Liverpool, pero será recordado por su “semana de locura”.



El portero suplente se convirtió en el héroe de los penales con una atajada en el último tiro de la tanda, para que el Liverpool derrotara el miércoles al Chelsea para ganar la Supercopa y dar inicio a la nueva temporada de torneos europeos.



Después de que el ganador de la Liga de Campeones y el poseedor del título de la Liga Europa finalizaron el tiempo extra con un empate 2-2 en el marcador, Adrián realizó una atajada crucial con la pierna para detener el disparo de Tammy Abraham y darle al Liverpool el triunfo en penales 5-4, en un partido que terminó pasada la medianoche del jueves en Turquía.



El arquero español fue adquirido apenas hace nueve días como suplente de Alisson, pero después de que el brasileño se lesionó el viernes anterior en el primer juego de la Premier, Adrián asumió un papel protagónico, primero como sustituto y luego como titular en la Supercopa.



“Bienvenido a Liverpool”, dijo Adrián. “Ha sido una semana de locura. Estoy muy feliz por el equipo, estoy feliz por jugar para Liverpool y feliz por los aficionados”.



El arquero español de 32 años estaba disponible tras dejar al West Ham, donde no jugó un solo partido de liga la temporada pasada, y su última aparición fue en una derrota en la Copa FA ante el humilde AFC Wimbledon.

Incluso antes de la tanda de penales, Adrián mantuvo al Liverpool en el juego con una salvada a los 113 minutos a un disparo de Mason Mount, que impidió el triunfo del Chelsea en tiempo extra. Pese a todo, se prevé que deje la titularidad del Liverpool una vez que Alisson regrese de su lesión en la pantorrilla en unas cuantas semanas.



El Chelsea se adelantó a los 36 minutos cuando el estadounidense Christian Pulisic vio mal posicionado al lateral derecho del Liverpool Joe Gomez y habilitó a Olivier Giroud, quien fusiló a Adrián.



El Liverpool respondió tras el descanso, el pase de Fabinho a los 48 minutos se filtró por la saga del Chelsea y dejó solo a Sadio Mané para marcar sin problemas.



En el agregado, Mané puso al Liverpool al frente al rematar un servicio de Roberto Fimino, pero el Chelsea respondió casi de inmediato con gol de Jorginho desde el manchón penal.



Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en ser árbitro central en una final de un torneo europeo varonil.



Después de apenas seis minutos, decidió no decretar un penalti a favor del Liverpool cuando el disparo de Mané golpeó el brazo de Andreas Christensen, que parecía estar en una posición “natural”. La jugada no se revisó en el sistema de videoarbitraje.



En dos ocasiones el Chelsea perforó las redes por conducto de Pulisic y el suplente Mount, pero Frappart y sus asistentes marcaron los evidentes fuera de lugar en ambas jugadas.



Justo como en su derrota 4-0 ante Manchester United el domingo, Chelsea jugó una sólida primera mitad antes de desplomarse tras el descanso, pero esta vez sus errores no fueron castigados tan severamente.



“No me gusta perder”, dijo el entrenador del Chelsea Frank Lampard tras su segundo juego en el cargo y su segunda derrota. “Fuimos muy desafortunados hoy. Es una muy buena señal para nosotros”.