Hondureños homenajean a El General con el remix de "Te ves bien buena"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Seis famosos cantantes hondureños unieron sus voces para poner a bailar a todos sus seguidores con el remix de la célebre canción de reguetón "Te ves bien buena".



"Una diva de cadera no es cadera, dos divas de cadera no es cadera, tres divas de cadera no es cadera", comienza cantando Maynor Mc en el video que ya está disponible en el canal de YouTube.

En la canción continúa César Carías, conocido como "El Chevo", quien introduce otra letra al viejo éxito musical que los hondureños revivieron hace unos días.



En la producción musical también participan los cantantes hondureños Mr Jc, Big Nango, Aaron Bodden y Syrome, quienes le dan ese toque especial a "Te ves bien buena".



El video musical se subió el miércoles y ya tiene 58,721 visitas en el canal de YouTube de Maynor Mc.

La canción es un homenaje al cantante panameño Edgardo Armando Franco, "El Genaral", dueño de la letra y uno de los exitosos cantantes de los años 90.