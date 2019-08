Gonzalo Carías: "La gente se casa y luego se divorcia, no tiene sentido"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nacido en la capital de Honduras y forjado como un hombre de muchos principios y valores, Gonzalo Iván Carías Cerrato aceptó el reto semanal de la Calculadora Deportiva de EL HERALDO.



Contactar a Gonzalo no fue nada fácil, ya que desde que comenzó la sección no podíamos coordinar la entrevista por su apretada agenda. Sin embargo, el día llegó: cronometró el tiempo y llegó justo a la hora que habíamos acordado.



Un sincero apretón de manos fue una buena entrada para saber que nuestra conversación nos llevaría a un mundo que pocos conocen. Le consultamos si había visto las anteriores entrevistas; con una sonrisa, y a la vez con preocupación, nos respondió: "Claro que sí".



Aquel hombre que un día se descontroló por la clasificación de Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, tras el gol del estadounidense Jonathan Bornstein a los ticos en la eliminatoria, se sentó serenamente en una banca de la Villa Olímpica para comenzar la entrevista.



Mantenía una mirada de mucha reserva, aunque por ratos se perdía en el horizonte, mientras frotaba sus manos esperando recibir preguntas muy incómodas bajo un frondoso árbol que servía como nuestro techo.



No duda en revelar su lugar de nacimiento -"soy capitalino, pura sepa"-, aunque con la fecha del natalicio primera esquiva balones: "Llevo una edad que es bien difícil decir esas cosas, vos, ja, ja, ja". Falsa alarma, seguidamente dice sin titubear: el 7 de noviembre de 1972.

Olimpista por culpa de su padre, quien por ninguna parte asombaba ser seguidor del León. Don Gonzalo Abraham Carías Pineda era hincha del Real España, pero su hijo fue flechado a los seis años en un partido disputado en el Estadio Nacional. "Me gustó el uniforme blanco".



La infancia de Gonzalo

Los 47 años de Gonzalo empiezan a notarse en unas canas que se asoman con timidez en su cuero cabelludo.

Todavía recuerda su infancia y su adolescencia. "Podía caminar del colegio a la casa o tomar un bus hacia la universidad". La mirada nostálgica de Gonzalo y su tono de voz reflejan el impacto al ver cómo han cambiado los tiempos.



Gonzalo ve en su padre, originario de Tela, uno de los pilares fundamentales en la formación académica y moral en su juventud, ya que el ahora comentarista sufriría a los 16 años la pérdida más dolorosa de su vida. Doña Elina Cerrato, su madre, murió a causa de un cáncer.

"Un poco difícil (se traba al hablar) ¡Vamos! El mundo con tantos problemas y ese en particular lo tuvimos nosotros. Perder a nuestra madre que la queríamos mucho, era nuestra guia y luego de sentirnos solos", relató afligido.

"Maldito cáncer que llegó a nuestras vidas", sentencia Gonzalo. Fue inevitable sentir una conexión con ese dolor aún sigue latente a pesar de los años.



"Mi papá siempre fue disciplinado en la casa, murió mi mamá, pero nunca dejó luchar. Mi papá es una persona que si te dice algo 'te duele', la de los fajasos era mi mamá jajaja", dijo Gonzalo, mientras sonríe en un intento de sobreponerse al volver el recuerdo de su madre.

Tras varios intentos fallecidos, logramos sentar a Gonzalo Carías frente al reto de la Calculadora Deportiva. Fotos: José López.

Vecino de Salvador Nasralla

Gonzalo creció viendo a Salvador Nasralla, siendo ya una figura consolidada en los medios de comunicación. Y cuando no lo miraba por la televisión, lo veía cruzar por la puerta de su casa. Eran vecinos.

Así que se propuso estudiar periodismo y, antes de terminar su carrera, se atrevió a pedirle "chamba". Gonzalo interpretó la respuesta de Salvador -"llegate el sábado"- como que si "las estrellas se alinearon, admiraba una persona que tenia tan cerca, para mi es el mejor".



Acostumbrado a coleccionar revistas y muchos datos deportivos, Salvador le abrió las puertas a aquel joven muchacho ya que era un experto en datos y estadísticas deportivas, en una época cuando Internet no era una herramienta de trabajo.

"A Salvador, la verdad, le tengo respeto y un gran cariño, ha sido un mentor para mí. Siempre tuvo una buena relación con mi familia, cuando murió mi mamá fue una de las primeras personas en llegar a mi casa", recordó el cronista deportivo.

Sin embargo, siempre le mantiene el pulso: "Me ha ayudado a crecer en mi carrera, aunque a veces me dice '¡Hey, Gonzalo! Ponete pilas'".



Gonzalo Carías es católico, pero sus muchas ocupaciones le complican asistir frecuentemente a una celebración religiosa.

¿Al menos estaba al día con los sacramentos? "Solo me falta el matrimonio, ja, ja, ja".

Ahora tenemos más dudas: ¿porqué no se ha casado? ¿Ha tenido alguna decepción amorosa? "Yo creo que todo mundo ha tenido una (decepción) en la vida. Tal vez soy yo el que no me quiero casar".

Entonces, ¿algún amor platónico en Televicentro?

"¿Andás papel para apuntar, ja, ja, ja. Claro, ha pasado, pero no te voy a decir", contestó entre risas.

En su trayectoria ha tenido grandes recuerdos de coberturas internacionales, como el Mundial de Rusia 2018, aunque su máximo reto es presenciar "una Serie Mundial de las Grandes Ligas".



Un día normal en Gonzalo se resume fácil. "Me gusta más el cine, aunque menos la de horror (ríe). Hay épocas que solo estoy leyendo, siempre leo el diario y el Internet". En tanto, los deportes no son precisamente sus amigos desde hace un par de años.



Se considera de la vieja guardia en el mundo del periodismo: "Si ves las transmisiones, mis compañeros siempre andan con tu tableta y yo ando con un manojo de papeles y me dicen que yo soy de los que están talando los bosques del país, ja, ja, ja",

Vieja guardia, pero de una que se defiende con inglés, italiano y francés.

La presión social del matrimonio



Nueva escuela o vieja escuela, no importa, "tenés que hacerlo bien, no solo decir lo voy a intentar, sino hacerlo bien", opina este cronista deportivo que confiesa no preocuparse por el mañana, sobre todo si no llega la persona que lo acompañará el resto de su vida. "Me veo con un perro a lado de un lago, ja, ja, ja".



"Sí hay presión, pero veo que la gente se casa y luego se divorcia, no tiene sentido, cuidan mal a los hijos, es una cosa que tiene que nacer, no casarte por casarte, no es tener hijos por sentirte hombre o mujer, simplemente si te vas a casar, hacelo porque querés".



"Me parece que tengo suficiente con el día a día como para planificar mi vida en un futuro". Así terminó la amena conversación con uno de los periodistas deportivos que más éxito ha tenido en la televisión nacional.



¿Listo para la calculadora?

"No, vamos a hacer el intento, a ver como nos va, ja, ja, ja".