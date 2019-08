VIDEO: Farruko se despeina durante concierto y se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Farruko sufrió un percance durante su presentación en México, quedando totalmente despeinado y un poco aturdido por el hecho.



El video muestra Farruko durante su presentación en la que una de las máquinas de humo que está en el escenario se encendió cerca del cantante dejándolo despeinado.



Muchos de los fanáticos comenzaron a decir que Farrruko ya utiliza peluquín, pues se puede ver en el clip que parte de su cuero cabelludo queda expuesto.



El mismo reguetonero se burló del hecho postando el video en su cuenta de Instagram. “Pi ri ya ya ya!! Entró el viento de la Rosa de la virgen de Guadalupe y la pollina se me fue a la pu.. panas míos con pollina tenga cuidao @anuel_2blea @mikywoodz".

Minutos después aseguró que lo volvería un reto viral llamándolo #capotaarribachallenge para que las personas se unan a él.



Varios colegas del cantante mostraron su apoyo a Farruko con comentarios bastante graciosos. “A mí, me soplaaa así de durooo y me voy de espalda con toooo”, escribió PJ Sin Suela.



Mientras, Anuel AA y Miky Woodz no se dieron por aludidos. “¿Yo? ¿Yo por qué? ¿De qué tú hablas?”.

