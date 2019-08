Actor Patrick Stewart detalla todo lo que hizo para tomarse una foto con Messi

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El famoso actor de Hollywood Patrick Stewart recordó cómo fue el día en el que logró conocer al futbolista argentino Leo Messi, de quien su esposa es fanática y él "devoto".

Todo ocurrió en la gala de los premios FIFA The Best 2017, donde el actor estuvo presente e hizo todo lo posible para acercarse a Messi y poder tomarle una foto a su esposa con su ídolo barcelonista; momento que él también aprovechó para posar junto al 10.

El actor que interpreta al Profesor X en las películas de X-Men narró entre risas cómo logró llegar hasta donde estaba el argentino; asegura que tuvo que usar sus poderes "para llegar ahí", pues su esposa se hizo fanática del fútbol gracias a Messi.

"Había seguridad extrema, como nunca antes. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo y el otro argentino grande, ahora es un tipo mayor, Maradona", recuerda el famoso actor.



Patrick Stewart dijo que avanzó desde atrás del salón hasta donde estaba el argentino. "No podía ver a Leo. No estaba ahí. De hecho se había dado vuelta e inclinado sobre su asiento. Y es bastante bajo. Así que se desvaneció detrás de todos. Y me paré detrás de él y se incorporó, giró y quedamos cara a cara".



"Y su cara, verán, esto es muy emocionante para mí... Simplemente resplandeció frente a mí e hice y le dije: señor Messi, por favor, mi esposa. Se estrecharon la mano y les dije 'por favor, ¿puedo tomarles una foto juntos?', así que les tomé una foto, no una selfie. Tomé una foto de Lionel Messi y mi esposa, lado a lado. Y entonces su esposa -Antonela Roccuzzo- dijo '¡Y yo quiero una foto con usted'", finalizó diciendo entre risas.