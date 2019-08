Emma Coronel estaría recaudando fondos para hijos de inmigrantes

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Emma Coronel, esposa del encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, estaría realizando una campaña para recaudar fondos a favor de los hijos de inmigrantes detenidos en la gran redada en Misisipi.



La reciente redada en varias plantas procesadoras, en donde 680 inmigrantes indocumentados fueron detenidos, habría motivado a la exreina de belleza.



Lo anterior se presume luego que desde la cuenta @therealemmacoronel_, supuestamente de Emma Coronel, compartieron un enlace a GoFundMe, sin embargo fuentes señalan que es un perfil alternativo, ya que el perfil oficial se mantiene privado.

Hijos de inmigrantes quedaron a la deriva

Hola, estamos apoyando a esta causa por los niñ@as que están pasando un momento desagradable, donde fue su primer día de clases y ellos esperaban con ansias llegar a casa y contarles de su día, como cualquier niñ@ de cualquier hogar americano, desafortunadamente ellos no ellos esperaron la hora y nada sus padres no estaban la angustia por no poder hacer algo para ligarlos la desesperación de no poder respaldar a sus padres tenemos que ayudarlos", dice la esposa de Guzmán Loera de acuerdo al mensaje de la cuenta en GoFundMe.



"Aquí todos somos humanos y tenemos el derecho humano sus padres no fueron criminales estaban simplemente en su obra de trabajo para darles pan a la mesa cada noche, ayudemos ahora que ocuparán donde estar y consuelo estos niños", agrega Emma Coronel.

El presunto perfil de Emma Coronel fue creado este 8 de agosto, desde Beverly Hills, California.



Pero la colaboración a los hijos de inmigrantes no sería la primera, la esposa de Guzmán Loera en otras ocasiones ya ha ayudado a niños, una de ellas fue la donación de productos para bebés en un hospital de Culiacán, Sinaloa, publica Debate.