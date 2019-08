Dulce María, exRBD, revela que fue estafada y no podrá casarse

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Hace unos meses la exRBD, actriz y escritora mexicana Dulce María anunció que se casaría con Paco Álvarez, empresario azteca.

Esta semana, la también escritora indicó que sus planes de llegar al altar tendrán que esperar ya que fue estafada.

Durante una entrevista para el programa La Saga de Adela Micha, Dulce María reveló que tendrá que cambiar sus planes originales, pues el lugar en el que se llevaría a cabo el enlace le jugó una mala pasada.

Dulce María dijo que tenía una fecha pactada en una hacienda en el estado de Morelos. Dicho sitio le pidió que cubriera la totalidad del pago para asegurar que la actriz realizaría el evento en el lugar.

La cantante accedió y pagó todo, días después la empresa se dio a la fuga cancelando todo y quedándose con el dinero.



“Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán Rincón Meztitla y nos dijeron los del lugar que debíamos dar el 100 por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo.

Y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero. No pudimos hacerla ahí porque resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos ahí, no cuentan con el papel que los acredite. Aparte nos bloquearon de todas las redes sociales, entonces ahorita no tenemos ni lugar ni fecha”, contó la ex RBD.

Invitados

Dulce María fue consultada sobre si invitará alguno de sus exnovios a la boda a lo que reveló que sí, a Alfonso Herrera, con quien sostuvo un romance en la época de grabación de la telenovela Rebelde y la formación del grupo RBD.

¿Quién es Paco Álvarez?

Paco Álvarez es un músico, cantautor, director de cine, documentalista, poeta, escritor, mexicano, pero es más conocido como Cineasta.

Nacido en la Ciudad de México, estudió comunicación y cine. Toca la guitarra.