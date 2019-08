Cortes de electricidad el 14 de agosto en varias colonias de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Barrios, aldeas y colonias de Choluteca, Santa Cruz de Yojoa, Francisco de Yojoa y San Pedro Sula sufrirán la interrupción de la electricidad este miércoles 14 de agosto de 2019.



La lista de zonas fue publicada por la Empresa Energía Honduras (EEH), quienes realizarán trabajos de mantenimiento a partir de las 8:00 de la mañana.



SAN PEDRO SULA (8:30 AM a 4:30 PM)

Colonia Altamira

Colonia Altiplano

Colonia Suazo Córdova

Aldea San Isidro

Colonia Primavera

Aldea Las Piñatas

Colonia Las Mesatas

Colonia Villa Eugenia

Colonia Trejo IV Etapa



MARCOVIA, CHOLUTECA (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio Santa Lucía

Barrio San Juan Bosco

San Pedro Sur

Colonia Víctor Argeñal

Colonia Los Profesores

Las Piletas

Antena de Audio Video

Piedra Parada

El Carrizo

Renacer

El Palenque

Tulito

El Fantasioso



SANTA CRUZ DE YOJOA (8:30 AM a 4:30 PM)

Cañaveral

La Virtud

El Zapote Tapiquilares

San Buena Aventura

Río Lindo

Generadora Río Blanco

San Francisco de Yojoa

Quebrada de Agua.