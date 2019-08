Liam Hemsworth rompe el silencio sobre su separación con Miley Cyrus

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Liam Hemsworth desmintió este martes haber brindado unas supuestas declaraciones sobre lo que piensa tras romper con Miley Cyrus.



El actor australiano compartió a través de su Instagram una publicación para aclarar el tema.



Liam Hemsworth aseguró que no ha hecho declaraciones acerca de su separación de la cantante Miley Cyrus, luego de que el lunes de agosto, el diario Daily Mail publicara su declaración.

El fin de semana, la pareja confirmó por medio de un portavoz de la actriz y cantante, que ella y el actor habían decidido separarse. En la confirmación no se mencionó la palabra divorcio y desde cuando venían teniendo problemas maritales.

La ruptura de la pareja de conoció el fin de semana. Foto: Instagram.

Liam a Cyrus: Solo le deseo lo mejor

"Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro", compartió este martes el actor de 29 años.



"Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa.

Paz y amor", agregó en su publicación.

Hasta ahora lo que se sabe de la ruptura de la pareja es que Miley Cyrus fue vista besándose con una modelo, y que esta a la vez también habría dejado a su esposo para formalizar una relación con la exestrella de Disney, Hanna Montana. Liam Hemsworth no quiso referirse al tema.