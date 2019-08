Representantes del Barcelona hablarán con el PSG sobre el posible regreso de Neymar

MADRID, ESPAÑA.- Representantes del FC Barcelona viajaron el martes a Francia para reunirse con el París Saint Germain sobre la posibilidad del regreso al club azulgrana de la estrella brasileña Neymar, informó la prensa.



El director deportivo del Barça, del ex internacional francés Eric Abidal, y otros dos dirigentes del club volaron a París para reunirse con contrapartes del PSG, indicaron los medios catalanes Rac1 y TV3.



"El avance es significativo, ya que hasta ahora el PSG había rechazado verse cara a cara con emisarios del Barça, pero no implica que el desenlace sea cercano", escribió la radio Rac1 en su página web.



El Barcelona ofrecería un acuerdo que incluiría a jugadores como Philippe Coutinho o Ivan Rakitic, añadió.



El PSG reveló el sábado que las conversaciones sobre el traspaso del futbolista estaban "más avanzadas que antes", luego de que la estrella brasileña quedara descartada para el primer partido de la Ligue 1.



El nuevo director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, zanjó: "Si se marcha, se marcha. Cuanto antes (lo sepamos), mejor".



El Real Madrid o el Barcelona son los destinos que más suenan para Neymar.



El diario deportivo madrileño As reportó que el PSG ha ofrecido al delantero de 27 años al Real Madrid, si puede recuperar los 222 millones de euros que pagó por él en 2017 o recibir la mitad de esa suma si recibe otros jugadores.



Pero el diario Mundo Deportivo, de Barcelona, indicó que "la prioridad" del atacante brasileño es volver al club azulgrana y jugar junto a sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez.