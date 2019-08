Audio confirma muerte de Virginia de la Mora en "La casa de las flores"

Verónica Castro, quien interpretó a Virginia de la Mora, no participará en la segunda temporada de la famosa serie 'La Casa de las Flores'.







CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-De una manera muy creativa, Netflix confirmó que la primera actriz mexicana Verónica Castro, quien interpretó a Virginia de la Mora, no participará en la segunda temporada de la famosa serie "La casa de las flores".

A través de un audio, publicado en sus redes sociales, la producción de la serie filtró una conversación de WhatsApp entre Paulina de la Mora, papel interpretado por Cecilia Suárez, y sus hermanos Elena (Aislinn Derbez) y Julián (Juan Pablo Medina), en el que hablan sobre la muerte de su madre Virginia de la Mora (Verónica Castro).

En la conversación Paulina de la Mora le pide a sus hermanos hablar sobre la muerte de su madre, sin embargo, todos evitan a toda costa referirse al tema.

Vea: Nieto muestra foto inédita de Don Ramón días antes de morir de cáncer

"¡No!, yo no soy mi mamá. Pero ustedes dos...¡ustedes dos! huachicoleros del amor. Mi mamá les dio todo antes de morirse y ustedes lo único que han hecho... es aprovecharse de ella", se escucha decir a Paulina de la Mora, uno de los personajes que con su peculiar forma de hablar conquistó a cientos de corazones durante la primera temporada de "La casa de las flores".

"Julián ¡fracasado! Fracasando sin parar como si fuera tu hobbie favorito, gastándote el dinero de mi mamá", reprocha Paulina a su hermano ante el despilfarro económico tras el fallecimiento de su progenitora, quien amasó su fortuna gracias a su florería.

La muerte del personaje de Virginia de la Mora no es una novedad, pues hace unos meses, Verónica Castro confirmó que no participaría en la segunda temporada de la exitosa serie debido a un conjunto de irregularidades por parte de la producción de Netflix.

Verónica Castro dijo "no"

Según comentó la mamá del cantante Cristian Castro, la producción de Netflix inicialmente le llamó para informarle que sería parte del elenco de la segunda temporada de "La casa de las flores", noticia que recibió con mucha alegría.

Sin embargo, unos días despúes le volvieron a llamar para decirle que solo estaría en algunos capítulos, algo que no vio con buenos ojos, pero aceptó.

Le puede interesar: El nuevo elenco de la serie de Netflix: La casa de las flores

La gota que derramó el vaso fue cuando nuevamente le llamaron para notificarle que en la segunda temporada de "La casa de las flores" solo usarían su voz. Fue entonces cuando Verónica Castro decidió no participar.

"Se me dijo que sería parte de la segunda temporada, luego me llaman para estar en algunos capítulos. Luego, que nada más aparecer con la pura voz. Y entonces dije que así no, o es todo o es nada. Así soy yo’, explicó la actriz en su momento.

¿De qué trata "La casa de las flores"?

La serie original de Netflix cuenta la historia de una familia adinerada de México que por años se ha dedicado a la venta de flores para diversos tipos de evento.

Todo empieza a complicarse cuando las ventas del negocio decrecen. Es entonces cuando Virginia de la Mora, emprendedora, toma rutas alternas para sostener el negocio y esto la lleva a meterse en una serie de problemas.

De interés: Las mejores frases de Paulina de la Mora en la serie La Casa de las Flores

Otros personajes

La serie cuenta con actores mexicanos de gran peso, entre ellos la guapísima Aislinn Derbez que interpreta a Elena, la segunda hija de Virginia de la Mora.

También está el actor Juan Pablo Medina que da vida a Julián, el hijo rebelde y homosexual de la familia.

Pero sin duda uno de los personajes más emblemáticos y queridos es el de Paulina, protagonizado por Cecilia Suárez.

En la serie, Paulina de la Mora habla de una manera muy pausada, algo que enamoró al público desde el primer momento. El furor llegó a tal punto de viralizar en redes sociales "el Paulina de la Mora Challenge", un reto que consistía en imitar la forma de hablar de la actriz.





Por lo visto ya no es ninguna noticia lo de mi ma má. #QDEPVirginiadelaMora pic.twitter.com/KADXQd2uZm — La Casa de las Flores (@CasaFloresTV) August 12, 2019