Miley Cyrus rompe el silencio tras separarse de Liam Hemsworth

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Con un contundente mensaje, la famosa actriz y cantante Miley Cyrus reafirmó su ruptura con Liam Hemswort.



"No luches contra la evolución, porque nunca ganarás", dice parte del mensaje que posteó Miley Cyrus en su cuenta de Instagram.



Y es que a menos de un año de haberse casado, la pareja se divorcio, según dieron a conocer varios medios estadounidenses.

"Mi padre siempre me dijo: 'La naturaleza nunca se apresura, pero siempre llega a tiempo' ... llena mi corazón de paz y esperanza SABER que eso es cierto. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso y estoy comprometido a hacer lo mismo con el mío ...", termina el mensaje de Miley, quien se encuentra de vacaciones en Italia.



En tanto, Liam Hemsworth dijo sentirse bastante mal por la separación. “No puedes entender cómo es. No quiero hablar sobre ello, colega”.

Miley y Liam se casaron en una ceremonia privada que habría tenido lugar en Tennessee junto a la familia y amigos más cercanos en diciembre de 2018.

