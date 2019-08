Bárbara Mori se negó a participar en nueva versión de “Rubí”  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Bárbara Mori se negó a participar en la nueva edición de la telenovela "Rubí" y dejó claro que solo había una razón por la cual no lo había hecho.



Admitió que ese trabajo es muy importante para su carrera, pero que no le gustan las segundas partes. "No soy fan de eso y menos cuando fue tan exitosa".



Y es que a pesar de ser llamada para el papel, Mori decidió no participar en la telenovela, no obstante, le desea el mayor éxito del mundo a Camila Sodi, quien protagonizará la nueva versión.

“Yo le doy la patada del éxito a Camila Sodi porque me parece una gran actriz, es una persona a la que quiero mucho y espero les vaya increíble”, dijo Mori.



Bárbara Mori salió de la pantalla chica tras su participación en "Rubí" y actualmente se dedica a realizar y producir películas.



En tanto, Camila Sodi dijo sentirse emocionada por el papel.



"Cuando recibí 'Rubí' lo primero que hice fue hablarle a Bárbara porque la quiero mucho y la conozco y la respeto mucho, entonces le hablé y le dije '¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿qué sientes?", dijo Sodi.

Y le comentó: "Con todo el respeto y el amor que te tengo, este personaje eres tú. Fue hermoso', me dio como una especie de bendición, como que me pasó la estafeta, la batuta. Fue un momento muy bonito”.

