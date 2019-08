Venezuela rechaza "hipócrita lista" de Trump sobre narcotráfico

CARACAS, VENEZUELA- El gobierno venezolano rechazó este sábado la "hipócrita lista" en la que Estados Unidos lo incluyó por haber fallado en sus obligaciones antinarcóticos.



"Venezuela rechaza una vez más la práctica inmoral e intervencionista de la élite dominante de los Estados Unidos de América al pretender evaluar a otros países soberanos", indicó un comunicado de la cancillería.



Por ley, el presidente estadounidense debe enviar anualmente un memorando al secretario de Estado en el marco de las asignaciones de gastos, en el que identifica a los principales países de tránsito y producción de drogas, y determina si éstos han incumplido sus obligaciones de lucha antinarcóticos.



El gobierno del presidente Donald Trump mantuvo los mismos 22 países del año pasado, entre los que se cuentan Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, y Venezuela.

"Estados Unidos ha incluido a Venezuela en su hipócrita lista (...) cuando es ampliamente sabido que el flagelo del narcotráfico tiene como principal impulso el desenfrenado nivel de consumo y comercialización de las sustancias ilícitas dentro de Estados Unidos", señaló el texto.



Según el gobierno socialista, las autoridades incautaron 716,666 toneladas de drogas entre 2005 y 2018, la mayoría (75%) en estados fronterizos con Colombia.



"Esto ha llevado a Naciones Unidas a reafirmar en sus informes que Venezuela no es un país productor, no tiene un problema endémico de tráfico de drogas, no es un país con alta prevalencia en el consumo, no es un país donde se legitiman los activos provenientes de la droga, ni tampoco el sistema financiero venezolano se aprovecha de la legitimación de capitales provenientes de drogas", zanjó el comunicado.

Opositores y disidentes han denunciado la existencia del llamado cártel de los soles, que supuestamente integran efectivos corruptos de la Fuerza Armada y del gobierno de Maduro y sirven de punto tránsito para droga que va al Caribe, Estados Unidos o Europa.



El ministro de Industrias de Maduro, Tareck El Aissami, es solicitado por la justicia estadounidense para responder por cargos de narcotráfico.