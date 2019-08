FOTOS: Recuento de los sucesos más impactantes de la semana

1-Tiroteo en sepelio en SPS: Varios familiares que se disponían a darle el último adiós a Marlon David Amador Portillo, hijo de "Gato Negro", joven que fue asesinado en San Pedro Sula el pasado domingo 4 de agosto, fueron atacados a balazos el martes 6 de agosto en el cementerio Jardines del Recuerdo, en la zona norte de Honduras.



El tiroteo dejó el saldo fatal de cuatro personas muertas y cuatro heridos, según confirmaron las autoridades policiales.



Las víctimas fueron identificadas como Daniel Osorto, Eduard Portillo, Génesis Portillo y Oneyda Portillo. Los cuerpos de los fallecidos quedaron en el interior de un vehículo tipo camioneta.



2-Cae banda criminal con gran arsenal: Cinco hombres fueron detenidos en posesión de un fuerte arsenal de armas, en la comunidad de San Marcos, en el municipio de Colomoncagua, en el departamento de Intibucá.



Los detenidos responden a los nombres de José Orlando Amaya Sánchez de 28 años conocido con el alias de "Joche", Jorge Alexander Díaz Hernández (25, alias "Chande", Moisés Pérez Ramírez (29) conocido como "Moncho", Osmar Díaz Hernández (21) alias "Copa" y José Alfonso Díaz Hernández (19) alias "Joncho".



Entre las armas decomisadas se encuentran, un rifle calibre 22, un arma de fuego tipo fusil marca Colt AR-15, una escopeta, una pistola, un revólver, entre otros.





3-Rescatan a joven que estaba a punto de ser descuartizado: En un sector montañoso de la colonia Loarque, en el sur de la capital de Honduras, policías hallaron a un joven atado de manos, vendado y con signos de tortura.



De acuerdo con agentes policiales, la víctima estaba a punto de ser asesinada, pero la llamada oportuna de un testigo al 911, evitó el sangriento acontecimiento que estaba a punto de ejecutarse.



"Eran tres (personas que lo raptaron), pero cuando me traían en el bus eran dos con las armas", relató el joven, cuya identidas permane en secreto.



Autoridades contaron que los hechores son dos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 que opera en varios puntos de la capital.





4.- Niño muere ahogado al caer a una pila: Un niño de dos años murió el miércoles al caer dentro de una pila con agua en la colonia Monterrey, en la capital de Honduras.



El menor fue identificado como Abraham Mateo Ramos López.



Santos Abigail Ramos Irías, madre del niño, dijo que se encontraba tendiendo ropa y que en un descuido ocurrió el lamentable incidente.



La mujer dijo que encontró al niño flotando dentro de la pila y que inmediatamente se trasladó hasta el hospital Bautista, pero el menor ya no tenía signos vitales.



5- Matan a dos hombres en taller: Dos personas perdieron la vida de manera violenta, tras recibir varios disparos, el miércoles en Choluteca, zona sur de Honduras.



Las víctimas, ambos hombres, fueron identificados como José Iván López y Brayan Corrales, quienes se encontraban en plenas labores cuando fueron atacados por sujetos desconocidos.



El doble crimen fue perpetrado en el barrio La Esperanza, de la ciudad de Choluteca, en un taller de pintura automotriz.



6.-Matan dentro de su casa a ingeniero: Dentro de su propia casa y enfrente de su familia fue asesinado un ingeniero agrónomo la madrugada del jueves en la colonia Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, capital de Honduras.



La víctima es Jimmy Alberto Martínez Flores, de 28 años de edad. Versiones policiales indican que Martínez Flores estaba con sus hijos, esposa y otros familiares cuando seis hombres con vestimenta militar ingresaron abruptamente a la vivienda del ingeniero.



ecinos que presenciaron el hecho contaron que los malvivientes llegaron en un pickup color negro, se bajaron y comenzaron a forcejear la puerta hasta que lograron entrar.



7.-Hallan túnel de la Mara Salvatrucha: Un túnel usado supuestamente por la Mara Salvatrucha como escondite y centro de operación fue descubierto la mañana del jueves por la Policía Nacional en la Sierra del Merendón, en San Pedro Sula, al norte de Honduras.



"Mediante operaciones policiales se hace el hallazgo de túneles donde se refugian supuestos integrantes de la MS-13 en la montaña de El Merendón de San Pedro Sula, Cortés", informó la Policía Nacional en redes sociales.



La instalación, con dos metros de profundidad, funcionaba como centro de acopio para la estructura criminal. Además, los agentes encontraron camas, víveres y ventiladores.



8.-Matan a pareja en la Rivera Hernández: Un hecho sangriento se registró la noche del jueves en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, cuando sicarios ingresaron a la vivienda de una familia y le quitaron la vida a una pareja.



El violento acto ocurrió en Rancho Cablotales, en la zona Flor de Cubas, en el sector Rivera Hernández, informaron las autoridades. Se desconoce el nombre de las víctimas.



Agentes policiales que llegaron a la escena del crimen detallaron que varios sujetos ingresaron al lugar y después de abatir a las víctimas a balazos huyeron a bordo de una camioneta.



9.-Matan a la mujer de Lucio Rivera: Una mujer fue asesinada la mañana del viernes, mientras se conducía en su vehículo a la altura del kilómetro 22 que de Tegucigalpa conduce al municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.



La víctima fue identificada como Ada Lizeth Mendoza, de 39 años, quien residía en el departamento de Olancho y se dirigía a visitar a su esposo, Lucio Rivera, un temido exjefe de una banda criminal, que se encuentra guardando prisión en el centro penal conocido como "La Tolva", desde abril del presente año.



El cuerpo de la infortunada mujer fue encontrado a unos metros de su vehículo, un automóvil marca Hilux, doble cabina color blanco.



10.-Mujer muere calcinada: Una mujer perdió la vida calcinada en un voraz incendió que arrasó con su vivienda en la comunidad de Útila, departamento de Islas de la Bahía, en el caribe de Honduras.



La fémina fue identificada como Bárbara Criming, quien según los vecinos, no logró escapar del fuego y el humo que se propagaron rápidamente.



Personas que acudieron a intentar rescatar a la ahora fallecida, relataron que la tragedia ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la madrugada, por lo que el incendio los tomó por sorpresa.



11.-De unos 50 disparos matan a técnico odontológico: El plomo acabó con la vida de don José Aquiles Varela, de 64 años de edad, un técnico odontológico de profesión, quien fue atacado a balazos la noche del jueves en Comayagüela.



La víctima fue interceptada por desconocidos en la colonia San Cristóbal de Comayagüela y en su cuerpo quedaron registradas las marcas que dejaron al menos 50 impactos de bala, calibre aún desconocido. Murió en el instante.



Según el informe preliminar, fueron dos sicarios quienes atacaron al señor de la tercera edad. Ambos viajaban en motocicleta y descargaron sus armas cuando el profesional iba caminando por la zona.



12.-Deportan a hondureño: Un hondureño sospechoso de haber cometido el delito de asesinato fue deportado eL viernes desde Estados Unidos.



Se trata de Alex Romualdo Díaz González, hondureño señalado por la muerte del comerciante Jorge Salvador Serrano Villanueva (51), crimen ocurrido el pasado 21 de enero en el municipio de Colinas, Santa Bárbara, al occidente de Honduras.