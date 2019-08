¿Y qué tal si lo hacemos viral? Pongamos un alto al dengue

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El dengue no da tregua y sigue su oscuro paso por Honduras, dejando huellas de luto y dolor en decenas de hogares donde la mayoría de las víctimas son menores de edad.



Las cifras de esta epidemia cada día son más alarmantes y los hospitales no son suficientes para atender la demanda de pacientes que buscan atención médica.



Cabe detallar que en lo que va del 2019 hay más de 32,000 personas afectadas y un total de 82 muertes confirmadas por pruebas de laboratorio, estas cifras se traducen a una emergencia nacional a la que debemos prestar suma atención.



Por ello, ante la preocupación de que estas estadísticas vayan en ascenso, EL HERALDO, proyectado con la comunidad y desde su corazón solidario, busca educar y crear conciencia social mediante el lanzamiento de una campaña contra el dengue a partir del lunes 12 de agosto.





Esta iniciativa que, bajo el lema: “El dengue mata, tomátelo en serio”, busca acaparar la atención de aquellos a quienes esta infección vírica aún les es indiferente, será difundida a través de nuestras cuentas sociales de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.

Pero es usted, estimado lector, quien nos ayudará a crear “ruido positivo” y viralizar esta campaña que nace bajo un concepto jovial, fresco pero con un mensaje contundente y que invita a reflexionar sobre las acciones que debemos emprender con el fin de derrotar este mal que hasta ahora ha puesto de rodillas al país y su gente.

Otro enfoque para combatir el dengue

A lo largo de estos últimos meses hemos venido escuchando que el dengue es mortal y que usted puede ser víctima, pero en esta ocasión no queremos sonar repetitivos con el mismo mensaje, sino que el propósito es que a través de nuestros contenidos educativos e interesantes usted conozca todo sobre este virus, desde el enfoque médico y preventivo, queremos convertirnos en su guía e instructor y nosotros buscaremos de la manera más profesional llevarle la información correcta y oportuna.



Además, iremos más allá de las estadísticas de muertes y por medio de videos, infografías, testimonios de sobrevivientes, y todo tipo de material audiovisual interesante le explicaremos paso a paso cómo los hondureños debemos afrontar la lucha contra el mosquito Aedes aegypti.





No queremos seguir solo contabilizando las muertes, sino despertar el interés de nuestros lectores y unirnos contra el vector para dejar sin lugar esta epidemia que tanto daño nos está haciendo.



El dengue, un tema de conciencia

Si en un hogar no hay mosquitos, en ese hogar no hay ni habrá dengue. Es un tema del que se habla, pero al que poca atención prestamos.



En este sentido, es responsabilidad de cada ciudadano limpiar terrenos y cunetas, no tener recipientes con agua estancada, tapar tanques y depósitos, estos son temas o recomendaciones que parecen trilladas, pero que realmente, a muchos, parece no interesar. Por todo lo antes mencionado, creemos más que necesaria esta campaña.





Influencers de Honduras dicen presente

Porque juntos somos más fuertes, personalidades del arte, deporte y entretenimiento de Honduras también han dicho presente a esta iniciativa de EL HERALDO con mensajes de reflexión que tienen como objetivo instar a la población a erradicar al vector transmisor de este mal que está arrebatando la vida de muchos hondureños.





Pero además, hemos integrado a los más pequeños, que desde las escuelas nos han mostrado las medidas y acciones que están tomando para ahuyentar al mosquito transmisor.



Decidimos sacar buen provecho de la imaginación y nivel de conciencia que tienen los niños para que, con objetos, como por ejemplo: una llanta, no la vean como criadero de zancudos, sino que, rellenándola de arena, la pueden convertir en un trampolín en el que se pueden divertir en sus momentos de recreo.



Es oportuno mencionar que la mayoría de las víctimas mortales por dengue son niños y, por ser los más vulnerables, es responsabilidad de los más grandes velar y protegerlos.



Prevenir el dengue ya no es responsabilidad solamente de las autoridades, también es nuestro deber luchar para no permitir que este zancudo haga casa en nuestros hogares.





Honduras, segundo país con más muertes

Honduras hoy, después de Brasil, es el país que más casos de muertes por dengue, las condiciones urbanas que tenemos en América Latina son muy favorables al zancudo (Aedes aegypti), todos los países están bajo riesgo, solo es cuestión de tiempo, pero lo que se debe hacer es que la población se prepare para actuar rápidamente.





De acuerdo con expertos, todos los países que van a tener epidemias de dengue desafortunadamente van a presentar números muy parecidos. Sin embargo, el impacto de este virus queda en nuestras manos, de nosotros depende cuánto queramos que nos afecte.



¿Sabías que?...

Más del 70% de la carga de morbilidad por esta enfermedad se concentra en Asia suroriental y en el Pacífico occidental.



En los últimos años, la incidencia y la gravedad de la enfermedad han aumentado rápidamente en Latinoamérica y el Caribe.