Excluyen a Neymar del arranque de liga francesa

PARÍS, FRANCIA.-Neymar se perderá el arranque de la campaña en la liga francesa, con Paris Saint-Germain confirmando el sábado que el brasileño pudiera irse del equipo en el verano.



Neymar, que ha sido vinculado con traspasos a Barcelona y Real Madrid, no fue incluido en el equipo del PSG que arrancará la defensa de su título el domingo contra Nimes.



Neymar, que se reportó tarde a los entrenamientos tras las vacaciones de verano, ha dicho en semanas recientes que quiere dejar el club y tiene una tensa relación con el director deportivo Leonardo.

Conocido por mantener la disciplina, Leonardo regresó a PSG en la pretemporada. El sábado le dijo a la prensa francesa que las negociaciones de traspaso de Neymar con clubes no especificados están “más avanzadas”, aunque no hay acuerdo aún.



El técnico Thomas Tuchel dijo en una conferencia de prensa que Neymar no estaba listo para jugar debido a un golpe que recibió en los entrenamientos.



Neymar se convirtió en el jugador más caro del mundo cuando se fue de Barcelona al PSG por 222 millones de euros (unos 250 millones de dólares) en el 2017. Pero sus dos campañas con los campeones franceses han sido decepcionantes comparadas con las enormes expectativas del club.

Neymar, que firmó un contrato de cinco años con el PSG, se ha perdido grandes secciones de ambas campañas debido a una lesión en un pie. Ha anotado 51 goles en 58 partidos, pero no pudo ayudar al equipo a ganar la Liga de Campeones, la principal razón para su arribo a París.