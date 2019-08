Honduras en lista de 22 países más involucrados en narcotráfico

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, difundió este viernes una lista de 22 países que sirven de mayor tránsito para el narcotráfico y son productores de droga. El listado incluye a Honduras.



"Por la autoridad que me confieren como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos identifico por la presente a los siguientes países como grandes países de tránsito de drogas o grandes productores de drogas ilícitas", menciona parte de lo expresado por el mandatario de Estados Unidos.



"Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela", continuó diciendo Trump mencionando a los 22 países.



El mandatario envió un memorándum al secretario de Estado, Mike Pompeo, donde al igual que en los últimos años el listado se repite nuevamente.

VEA ADEMÁS: Los rostros de hondureños extraditados a EEUU por narcotráfico



"La presencia de un país en la lista no refleja necesariamente los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o el nivel de cooperación con los Estados Unidos. La razón por la que los países figuran en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas de fiscalización de estupefacientes sólidas y diligentes", menciona el memorándum.



En el listado, que es realizado antes de que inicie cada año fiscal, solamente fueron "reprobados" Bolivia y Venezuela, por haber incumplido de manera "demostrabale" sus obligaciones y compromisos internacionales contra el narcotráfico.



"Por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela como países que no han cumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los estupefacientes. También he determinado que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos", indica el documento.



El presidente de Estados Unidos también cuestionó la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y amenazó con reprobar ese país.



"México necesita hacer más para detener el flujo de drogas mortales que entran a nuestro país. Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la amapola, la prohibición de drogas ilícitas, los enjuiciamientos y la incautación de bienes, y para desarrollar una estrategia integral de control de drogas", dijo el mandatario.

VEA TAMBIÉN: Honduras en lista de 22 países más involucrados en narcotráfico



Curiosamente, el presidente de Estados Unidos destacó el trabajo de Colombia, lejos de las críticas que realizó en 2017.



"En Colombia, el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en el retroceso de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea dirigido por Colombia", dijo Trump.



"Este progreso debe continuar y expandirse, y mi administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años de reducir a la mitad el cultivo de coca y la producción de cocaína para finales de 2023″, puntualizó.