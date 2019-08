Karol G dedica mensaje a Anuel AA y la NASA le responde

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Karol G le envió un tierno mensaje a su pareja Anuel AA en su cuenta de Twitter, pero curiosamente y de forma divertida la NASA le contestó.



"Si algún día te vas de casa, yo te llego a la @NASA pido un cohete y voy directo por ti", tuiteó Karol G en su mensaje a Anuel AA, donde también etiquetó a una de las instituciones más importantes de Estados Unidos.







Para sorpresa de la intérpete de "Mi cama", horas más tarde la NASA le contestó también a través de la red social.



"Hola, @KarolGmusic. ¿Dices que quieres un cohete? Nuestra cuenta en español @NASA_es puede darte más información sobre el cohete que estamos construyendo que enviará a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna en 2024", se lee en el tuit de la NASA.

VEA TAMBIÉN: FOTOS: Famosos que mejor huelen y hasta han creado sus perfumes



La institución espacial informó a la famosa sobre el próximo viaje a la Luna y la invitó a ser parte de la generación "Artemisa".



"Entonces qué dices, ¿eres parte de la generación Artemisa que ayudará a la humanidad a explorar más lejos que nunca? ¿Te apuntas? ¿Estás a bordo?", invitó la NASA en otro tuit.



En medio de la invitación, Karol G no dudó en responderles emocionada, pese a que ese fue el último tuit sobre el viaje a la Luna.

So, what do you say, @KarolGmusic? Are you part of the #Artemis generation that will help humanity explore farther than ever before? ¿Te apuntas / Are you on board? pic.twitter.com/vIKx0lTQrT