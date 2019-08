Lista de colonias que estarán sin energía eléctrica este viernes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varios barrios y aldeas de El Nisperoestarán sin electricidad este viernes 9 de agosto de 2019, por trabajos programados por la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La estatal hondureña como el consorcio realizarán trabajos de mantenimiento en la líneas que abastecen las zonas donde se cortará el servicio de la energía este viernes.

Listado de zonas afectadas por cortes de energía:

Viernes 9 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Parte del Hospital Fundación María, Altos del Trapiche, Residencial San Juan, Col. Hato De Enmedio, Altos de Covespul, Residencial Valencia, Col. Paz y Col. Gloria A Dios, Col. Villa Nueva.

Parte De Col. Los Pinos, Aldea Villa Mejoras En Salida a Villa Vieja, Motel Luxor, Monte Fresco, carretera a Danlí Hasta Km. 9, Col. Jesús De Subestación La Buena Esperanza, Col Mirador de Oriente, Residencial Villa del Campo, Pinares de Oriente, Terminal desvío a Tatumbla y zonas aledañas.



Viernes 9 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Villa Centroamericana, Villa Universitaria, Col. San Carlos, Col. La Esperanza, Col. 28 de Marzo, Brisas del Valle, parte de Col. Parcaltagua, Zona Industrial Los Próceres, El Torax y zonas aledañas.



Viernes 9 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Residencial Maya, Col. La Era, Altos de La Era, Era Oriental, Col. 13 de Juilo, Repetidora H.R.V.C., Cementerio Jardín de Amor Eterno, Bodecarga, Decora, Villas Del Molino, Col. El Molinon, Discovery School.

Lomas de La Florida, Alutech, Bombas del Sanaa, Col. Santa Margarita, Instituto para el Desarrollo Hondureño, Dippsa 21 de Octubre, Pacasa, Colpasa, final del Blvd Morazán, Col. La Fraternidad, Col. 21 de Octubre, Golden School, Fanasa, Sector “A” de Col. Izaguirre, entrada a Col. San Miguel, Col. Los Girasoles.

Colonia Las Joyas, Bo. El Rincón, Col. Villa Delmy, Col. Modesto Rodas Alvarado, parte de Col. 21 de Octubre, Cemedem (Centro Médico), A.M.D.C., salida a Valle de Ángeles hasta el km. 8, El Sitio, Col. Santa María, Residencial Santa Lucía, Aldea El Chimbo y zonas aledañas.



Viernes 9 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Mantenimiento Col. Santa Ana, Col.13 De Julio, Repetidoras H.R.V.C., Transmisores de Radio General del Circuito y América.

Colonia San Miguel, Col. Izaguirre, Col. 30 de Noviembre, Bo. La Lomita, Mejoras en Salida | Col. Aurora, Col. Sempe, Col. La Sosa, Altos de La Sosa, La Travesía, Col. La Subestación Trinidad, Col. Estados Unidos, La Mololoa, Los Quebrachitos, Aldea Agua Blanca y zonas aledañas.



Viernes 9 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Parte Superior de Col. Nueva Suyapa, Villa Colonial, Colonia 26 de Juilo, Triquilapa, Cantagallo, Repetidoras de Televisoras y radioemisoras, Zarabanda, Las Tres Rosas, Aldea Cerro Grande, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Hospital Adventista y zonas aledanas.

Viernes 9 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en Choluteca

Bo. La Esperanza, Los Fuertes, Partes de barrio Los Mangos, Parte del barrio Aterrizaje, barrio Morazán, Plaza del Sur, Promaco, Hospital General del Sur, El Centro (calle Vicente Williams), Mercado San Antonio, Col. Sta. Martha.

La Corbeta, La Merced, Parque Valle, La Cruz, La Libertad, San Juan Bosco, Los Fuertes, Clínica San Rafael, Diálisis De Honduras, Ave. La Rosa, Res. Gualiqueme, Villa Vertilia, Linaca, Empacadora Deli, Hato Nuevo, Los Hatillos y zonas aledañas.

Viernes 9 de agosto de 2019 de 8:30 am a 4:30 pm en Choloma

Col. Sinor, Col. San Miguel I Y II, Quintas San Miguel, Col. Lomas de Choloma, Bo. Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, Col. Godoy I Y II, Altos de Santa Fe I Y II, Fe y Esperanza, Col. 7 de Septiembre.

La Confianza, Nueva Florida I, II, III, Y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solana, Col. Las Torres, Zip América, Adeca (Kativo), Brooms And Mops, Toledo Woodwork, Zip Galaxy, Zip Honduras.



Viernes 9 de agosto de 8:30 am a 4:30 pm en Choloma

Barrio El Banco, Col. Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, Col. Las Lomas, Bo. Los Profesionales, Bo. El Chaparro (Sur), Col. Canadá, Col. La Mora, Col. Loma Verde, Aldea La Jutosa, Aldea Nueva Jutosa, Col. Bello Horizonte, Aldea El Barrial, Plásticos Emilca, Zip Inhdelva, Madex, Aprocacaoh.



Viernes 9 de agosto de 8:30 am a 4:30 pm en Choloma

Res. Europa, Col. Bellavista, Bo. El Prado, Col. Japón, Aldea Monterrey y Bajos de Choloma, Aldea Agua Prieta, Col. Ciudad Jardín, Col. San Carlos, Col. Brisas de La Candelaria, Col. Villa Valencia.

Colonia Alegría, Col. Marquez, Col. San Rafael, Residencial Monterrey, Bo. Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fabrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen. Barrio El Chaparro (norte y centro), Centro de Choloma, Barrio Abajo.

Posta Policial, Municipalidad de Choloma, Col. Infop, Col. García, Bo. El Guayabal, Bo. Concepcion, Col. La Primavera, Bo. La Curva, Col. Rubí, Col. Adeh, Bo. Suyapa, Col. Bosques de Choloma, Bo. San Antonio, Bo. Pueblo Nuevo.

Colonia Misisipi, Col. 19 de Septiembre, Col. 11 de Abril, Bo. San Francisco, Col. Pagán, Res. Los Prados, Col. Los Almendros, Col. El Kilómetro, Col. Cedén, Aldea Quebrada Seca, IHSS, Supermecados La Antorcha, Estadio Rubén Deras, Rinagro, Corrugados de Sula, Mall Las Américas.

Colonia La Victoria, Col. López Arellano, Exitos De Anach I, II, Col. Las Colinas, Col. Valle de Sula, Col. Barnica, Col. Santa Fé Sur, Col. La Unidad, Col. Vista Hermosa, Col. Las Cascadas, Col. Lomas de Las Cascadas, Col. Cerro Verde, Col. Rodolfo Lozano.



Viernes 9 de agosto de 8:30 am a 4:30 pm en Choloma y San Pedro Sula

Col, Río Blanco, Col. Prieto, Col. Santa Mónica, Col. Las Mercedes, Col. Fesitranh, Aldea El Zapotal, Villas Pedregal, Aldea El Retiro, Col. Los Pinos, Altos de Sula, Col. Veracruz, Supermercados Colonial (Río Blanco), Boquitas Fiestas, Invema, Escuela Happy Days, Zip Victoria, Amanco, Quimifar. Quintas Marta Elena, Camas Dina. Supermercadescuela Happy.



Viernes 9 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en San Francisco de La Paz, Olancho

Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco, Telica, Aldea Las Blancas, El Cedral, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa.

El Ocote, Guacoca, Chichicaste, Tilapa, San Francisco de La Paz, Potrero de Casas. El Pedregal, Guachipilin, La Esperanza, Magua, Gualaco, Las Águilas, Los Patios, La Maravilla.

La Laguna, Laguna Grande, Jicalapa, Chindona, Potrerillos, El Quebrachal, San Buena Ventura, Susmay, La Venta, El Terrero, Generación Distribuida Babilonia, Dos Ríos, La Concepción, El Pacayal, Barberías Y Morenos.

Generación Hidro Coronado, Toro Muerto,El Ciruelo, Pacura, Corral Viejo, Mata De Plátano, Santa María, San Esteban, El Carbon. San Martín, Generación Hidro San Martin. Aldea Tierra Blanca, Coyolar, Naranjal, Pie De La Cuesta, Fray Pedro, Campanario, Wistaco, Orcones, San Cristóbal.

La Cañita, El Tizate, Nueva Esperanza, El Limon, San Antonio, San Benito, El Barrero, La Soledad, El Peñasquito, El Bebedero, El Jobo, Amacuapa, El Tunal, El Jute, Ojo de Agua, El Guano, Chimasque, Casa De La Teja, Carta.

El Tamarindo, El Marañon, Agua Caliente, Guarizama, El Rodeo, Tierra Chale, El Zapotal, Uluapa, Manto, La Boca del Monte, Guacamaya, El Tablón, Sabana Larga, Canales, Los Hornos, Arumbre El Portillo De Manto, El Carbonal.

El Portillo De Silca, Silca, El Suntul, Sabana Grande, La Jagua, El Liguerito, La Cecilia, El Rodeo, El Zapotal, Quebrada Grande, Cacao Moran, Salama, Platanal, Jano, La Estancia, Guata, Guarizama.

El Regadillo. El Panal, Talgua, El Salitre, El Rosario, Las Animas, Cofradía, El Potreo, Yocon, Mendoza, La Union, El Potrero, El Pastoso, El Carmelo, Mangulile, Los Blancos, Los Prietos, Carrizalio, Pozo Zarco y zonas aledañas.



Viernes 9 de agosto de 9:00 a.m. a 4:00 p.m en subestación El Nispero (occidente)

San Rafael, Lempira: Casco urbano de San Rafael y Las Aldeas: San José, El Roblón, Sinaí, Teocinte, El Higuito, San Antonio, Queruco, El Eden, Campanario.

Las Delicias, Malapa, San Miguel, Agua Sarca, Los Lirios, Mogote, San Pedrito, Lagunetas, El Alto, Santa Lucia, Suyapa, Dolores, Las Brisas, El Aguacatillo, La Cañada, El Mango, Las Vegas La Unión.

Lempira: Aldeas: Nueva Paz, Macincal, Los Barrientos, Los Ponces, Los Ramos, Las Casitas, El Pinabetal, San Carlos, Las Peñas, Los Llanos.

El Sitio, San Bartolo, Los Naranjos, Clínica La Unión Tablones, Guayabita, Taragual. La Iguala Lempira: Las Aldeas: Rio Colorado.

Rio Blanco, Santa Lucia, Zapote, El Tablón, Guayavita, Las Pilas, La Joya, Derrumbado, La Montañita, Jacan, Las Brisas, San Miguel, La Laguna, Adobales, Las Olominas, Las Vegas, La Hacienda, El Patastillo.

Buena Esperanza, Buenos Aires, Las Playas El Níspero Santa Bárbara: Aldeas: Campamento, Robledal, Barbasco, Nueva York, El Danto, Quiscamote, Las Vegas, San Jeronimo, Concepcion.

El Campo, Campamento de represa El Níspero Santa Barbara (Agua Blanquita, Ceibita sur, Tencoa, El Moguete, Agua Blanquita, La ceibita, Gualjoco, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande.

Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, La Zona, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito, Galeras, Los Naranjos, Renovacion 88, Vella Vista, La Invacion, Enguaya, El Pozo, Piedras Cargadas.

El Escondido, El Ocote, Las Crucitas, Ojo de Aguita, Los Rodrigues.), El Nispero (Nejapa, El Tontolo, El Paraiso, Santa Cruz.) La Arada(El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena.

Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcan, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marias, Los Pases, Los Hernandez, El Voqueron, Plan de La Tierra, Brisas de Oro, El Dante).

Nueva Celilac(Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Geronimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulin, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio.). San Nicolas (Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo.

El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Rersumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, Aldea los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Rio Frio, Agua Buena.

La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros, Las Flores.) Atima (Lempa, San Pedrito, San Pedrito, Berlin, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Rio Frio, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande,.

El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los LLanitos, Camalotes, El Campo.), Lempira(San Bartolo.), El Naranjito (Pompoa.)