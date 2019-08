EEH anuncia suspensión de la electricidad en varias zonas de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva suspensión de la electricidad se programó para este jueves 8 de agosto de 2019. La información fue confirmada por la Empresa Energía Honduras (EEH).



Los barrios, colonias y aldeas que se verán afectadas son del Distrito Central, Choluteca, Copán y Cortés, detalló el consorcio a través de sus redes sociales.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio Buenos Aires

Barrio El Bosque

Colonia Picachito

Barrio Abajo

Teatro Nacional “Manuel Bonilla”

Barrio La Concordia

Las Delicias

Barrio Buena Vista

Colonia Lintón

Barrio Las Canteras

Barrio Zaragoza

Concordia

Colonia Sagastume

Colonia Miramesi

Los Pinos

Polleras Cadeca

Guasculile

Catalunia

Beneficio de Café

Villa Peniel

Prondeca

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Aldea Las Flores

Colonia Emanuel

Buen Samaritano

Residencial Briseño

Los Mangos, Bo.

Puente Colorado

La Concordia



CHOLUTECA (8:00 AM a 4:00 PM)

La Joyada

La Lujosa

Los Llanitos

Santa Cruz

Colonia Buenas Vista

Los Mangles

Punta Raton

Monjaras

Cedeño

El Botadero

Guapinol

Los Delgaditos

Azucarera La Grecia

Azucarera Choluteca

Pueblo Nuevo

El Ojochal

El Marillal

Palo Herrado

Jocomico

Agua Caliente Pavana

El Trapiche

Guanacastillo

El Copal

Empacadora Litoral

Intrefica

Colonias Unidas

Barrio Iztoca

Colonia Arias Lagos

Carnilandia

Barrio Pacifico

Residencial Santa Elena

Colonia Altos del Guayabo

La Danta

Colonia 7 de Mayo

Cofradía

El Esfuerzo

Los Prados

El Chaguiton

Santa Irene

Ranchería

La Cuchilla

San Bernardo

Playa Negra

Los Chorros

El Triunfo

El Carmen

Yoloran

El Cacao

Las Hormigas

Azacualpa

Ojo de Agua

Villa Nueva

El Gramal

Camaronera El Faro

Tres Piedras

La Corteza

Municipio El Triunfo

El Pacón

La Montana

Quebrada Honda

Las Marías

Nueva Concepción

Tierra Hueca

El Ángel

El Cahuano

El Cedrito

Barrio San Miguel

Colonia Araujo

Barrio El Tololo

Colonia Nueva Suyapa

Las Pilas

Cance Dulce

Colonia 4 Esquina

Guasaule

El Limon

San Benito Viejo

San Benito Nuevo

Santa Rosa

Guasimal 1 y 2

Jacalito

Altamira

Colonia Nueva Esperanza

Los Rincones

Caserío La Chorrera

Colonia 5 De Julio

Barrio El Centro

Barrio Japón

Namasigue

San José de La Landa

La Mora

San Jerónimo

Colonia San Antonio

Colonia Victoria Norte

Santa Ana

San Agustín

San Rafael

Vuelta El Cerro

Aldea San Francisco.



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN (8:00 AM a 4:00 PM)

Orica

Santa Cruz De Guayape

Guayape

Guatemalita

Aldea San Francisco

Rancho Grande

Río Dulce

Agua Blanca

Siria

Tamarindo

El Suyatal

Guayabilla

Nepales

Esquias

San Juan Del Potrero

El Guante

El Pedernal

El Escanito

Pueblo Nuevo

Cedros

La Ermita

El Terrero

El Porvenir

Minas De Oro

La Laguna

Yoculateca

El Pedregal

Agua Dulce

La Esperanza

Palos Ralos

San Ignacio

Escano De Tepales

El Naranjal

Portillo de Córdoba



COPÁN (8:00 AM a 4:00 PM)

Casco Urbano De San Juan Opoa

Aldea La Montañita

Aldea El Pinal

Aldea El Pinalito

Aldea Contamal

Aldea Linderos

Aldea El Portillo

Aldea La Culebrilla

Valle Maria Auxiliadora

La Majada

Casco Urbano de Cucuyagua

Aldea El Nispero

Aldea Gualtaya

Ojos de Agua

El Ajagual

El Higuito

Los Almendros

San Jose de Las Palmas

Septimo Batallon de Infanteria

Casco Urbano de San Pedro

Aldea Cartagua

Aldea El Zapote

Aldea Capucas

Aldea El Ejido

Aldea Yaunera

Aldea Bocadel Monte

Casco Urbano de Corquin

Aldea Agua Caliente

El Carrizal

Gualme

Aldea Jimilile

Aldea Las Casitas,

Aldeas Azacualpa

Aldea El Corpus

Aldea El Junco

Aldea El Trigo

Aldea La Arena

San Miguel

Santa Cruz

El Ladrillo

Los Arrollos

El Sitio

Arrancabarbara

Suptes Arriba

Suptes Abajo.



VILLANUEVA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Villa Real

Colonia Hacienda Real

Dos Caminos

Colonia Shalom

Colonia Sinaí

Colonia Colinas de Suiza

El Milagro

Guarumas

Las Cañadas

Colonia Siboney

Aldea La Sabana (San Manuel)

Colonia Democracia

Colonia Buena Vista.