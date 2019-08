Reyli Barba anuncia su regreso: “Todo lo que está pasando me gusta”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El cantante mexicano Reyli Barba estará de regreso con su música, según anunció el intérprete de "Amor del bueno" y "Desde que llegaste" durante una entrevista con un medio digital del país azteca.

El mexicano estuvo varios años en rehabilitación, debido a una seria lucha en contra de su adicción al alcohol y a las drogas.



“Llegó el momento en donde yo ya no podía más ni quería más, venir del fondo y aprender a vivir es una maravilla, es una nueva vida la que llevo y me encanta”, dijo el cantante mexicano, originario de Chiapas.



Reyli Barba desde ya está promocionando su nuevo material, aunque hasta el momento no ha brindado detalles de los nuevos temas que trae.

“Todo lo que está pasando me gusta”, agregó el intérprete de "Así es la vida".

El mexicano empezó a trabajar en nueva música con “Los del Sur”, grupo que ahora lo acompaña.

Adicionalmente, el cantante mexicano compartió que su nueva residencia se encuentra en San Cristóbal de las Casas, ciudad chiapaneca llena de historia y cultura.



La gira de Reyli Barba, ‘Tour la Metamorfosis’, inicia el 3 de octubre en ciudad de México, para luego continuar con el resto del país azteca, Estados Unidos y Sudamérica.