Anuel AA confiesa una de las razones por las que es novio de Karol G  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Anuel AA confesó cuál es la razón por la que decidió ser novio de Karol G y causó revuelo en las redes sociales.



Mediante un video que subió a su cuenta de Instagram, Anuel AA dijo que el cuerpo era una de las razones. En el clip que tiene como título "¿Por qué estás con Karol G?" aparece la colombiana cantando y enfocan su busto y glúteos.



Pero el cantante aseguró que esa no es la única razón. "Jajaja el que hizo este video no vale na!!!!!! @karolg Esa no es la cabrona única razón, es una de ellas pero no es la única. Te amo luz de mis ojos!!!!".

Anuel minutos después dijo que Karol G era la mujer más hermosa del mundo en los comentarios del video. Algunos de los seguidores se burlaron de él, pero otros le felicitaron por ser tan lindo con su novia.



Los artistas comenzaron su relación en 2018 y lo hicieron público con el video "Secreto", donde aparecen clips de su vida como pareja.

