Copa Sudamericana: Zulia FC de Bryan Moya quiere dar el primer golpe de semifinales

MARACAIBO, VENEZUELA.- El Zulia FC, del hondureño Bryan Moya, hizo historia al llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora quiere la semifinal y en el camino está el argentino Colón.



Es la primera vez que un equipo venezolano llega a esta instancia en el torneo internacional: ganó el boleto en la serie ante el Sporting Cristal de Perú.



Los venezolanos buscarán sacar el jueves en su casa, el Pachecho Romero de Maracaibo (oeste), una primera victoria para ir tranquilos a la revancha en la ciudad de Santa Fe el 15 de agosto.



"Nosotros estamos soñando y vamos a ir a paso a paso, partido a partido", dijo el entrenador petrolero Francesco Stifano en una entrevista a una radio argentina.



"No hay que confiarse, vamos a jugar ante Colón que es un equipo con tradición (...), va a ser un partido importante y esperemos estar a la altura", añadió.



Stifano indicó que guardó a sus titulares el fin de semana, cuando el once cayó por 2-0 ante el Deportivo Táchira en la segunda fecha del Torneo Clausura venezolano.



El técnico apostará en los reflejos del veterano Leo Morales en el arco y el poder ofensivo del hondureño Bryan Moya y el internacional Frank Feltscher.

Presencia catracha

Sin ser delantero, Moya está liderando la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana 2019. El catracho registra cuatro goles a favor, mismos que contabiliza Erick, el brasileño del Botafogo.



En ese mismo listado de anotadores están Joao Pedro, del Fluminense con 3 goles; y Cristopher González, del Sporting Cristal con 3 dianas.

Lavallén en la cuerda floja

El "Negro" --que solo clasificó a las semifinales de un certamen internacional en la Conmebol 1997-- tratará por su parte sacudirse la derrota 0-2 ante Huracán en la Superliga, que los coloca en terreno movedizo para el descenso.



"Queda mucho por delante, trabajar. Va a ser duro, un torneo complicado. Y tenemos que dar el máximo de cada uno para sacar esta situación adelante. Lo principal es temple, hombría. Hacerse fuerte y bueno lógicamente de esta situación se sale ganando", indicó por su parte el volante central Matías Fritzler.



El equipo marcha último en el torneo local, lo que ha causado mucho malestar entre los dirigentes, que le indicaron al entrenador Pablo Lavallén que su continuidad dependerá de lo que suceda en la serie contra Zulia, según medios de prensa.



"La prioridad es la Superliga", dijo no obstante el entrenador recientemente. Este fin de semana no habrá fecha por las elecciones primarias argentinas, pero tras el partido de vuelta le tocará enfrentar a Gimnasia en un duelo clave por la permanencia.



El técnico no contará el jueves con el arquero Leonardo Burián, que viajó a Uruguay para estar con su familia tras la muerte de su hermano en un accidente automovilístico.



El partido se celebrará en horas del día, a las 2:00 de la tarde (hora de Honduras), entre temores por apagones y la inseguridad en este país sumido en la peor crisis de su historia reciente.



El uruguayo Andrés Cunha será el árbitro del partido y será asistido en las líneas por Nicolás Taran y Miguel Nievas.

Posibles alineaciones:

Zulia FC: José Leonardo Morales - Daniel Rivillo, Jerry León, Andrés Maldonado, Gabriel Benitez - Frank Feltscher, Bryan Moya, Evelio Hernández, José Andrés Martínez, Albert Zambrano - Junior José Paredes Jaspe. DT: Francesco Stifano.



Colón:Ignacio Chicco - Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Marcelo Estigarribia - Christian Bernardi, Federico Lértora, Matías Fritzler - Luis Rodríguez, Nicolás Leguizamón, Wilson Morelo o Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.