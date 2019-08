Anuncian interrupción de la electricidad este miércoles en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Barrios, colonias y aldeas de San Pedro Sula, San Lorenzo y San Marcos de Colón estarán sin electricidad este miércoles 7 de agosto, informó la Empresa Energía Honduras (EEH).



Las cuadrillas del consorcio realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que cortarán el servicio de energía eléctrica a partir de las 8:00 de la mañana.



SAN MARCOS DE COLÓN (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio Suyapa

Barrio Las Colinas

Barrio La Venecia

Aldeas S.O.S..

Limón de La Cerca

Inmaculada Concepción

El Banquito

El Naranjal

Calderas

San Juan Arriba

San Judas

Los Tablones Arriba y Abajo

Yusguare

San Luis Victoria

San Luis Anach

El Puente

Santa Ana de Yusguare

La Tajeada

La Fortuna

Madrigales

Cofradía

Los Llanos

La Guaruma

El Aguacatal

Tablones Arriba

Tablones Abajo

El Corpus

Guanijiquil

Aldea El Quebrachal

El Caracol

La Chaparosa

Calderas

Aldea El Naranjal

El Centro

Barrio Pitiguay

Barrio San Luis

Barrio Nuevo

Barrio El Sabroso

Colonia Santa Fe

San Juan Arriba

San Jacinto

Tixcagua

Caserío El Aguaje

Agua Fría

Caserío Las Palmas

Caserío La Cuchilla

Concepción de María

Aldea San Isidro

Los Espabeles

La Pintura

Cerro Piedra

Aldea Los Llanitos

Barrio Nuevo

El Centro

Barrio Los Profesores

Barrio El Plan

Barrio La Ronda

Barrio Buenos Aires

Orocuina

Mal Paso

Barrio La Estación

Barrio El Centro

Barrio Abajo

Caserío Nueva Esperanza

Barrio Potrerios

Barrio El Centro

Villa San Pablo

Barrio Buenos Aires

Barrio Nueva York

Barrio Cedrito

Colonia Nuevos General del Orizontes

El Muray

La Concepción

Caserío Los Montoya

Caserío Alianza

Colonia Las Loma

La Rinconada

Los Jícaros

La Aradita

Aldea Matapalito

Aradito

Cerro El Portillo

Liure

Apasilagua

Morolica

Nueva Morolica

El Tamarindo

Aldea La Ceibita

El Potrero

Aldea San Esteban

Caserío Las Casitas

La Cieniga

Barrio El Tejar

Sabana Larga

Caserío La Enea

Los Achiotes

El Recodo

Caserío Apasupo

Barrio San José

Panamá

Providencia

Fátima

La Providencia

Colonia Los Mangos

Aldea La Quesera

Colonia 21 de Diciembre

Bario El Portillo

La Candelaria

La Peñita

San Francisco

Guadalupe

El Esfuerzo

La Benita

San Rafael

Flor De Mayo

San Francisco Arriba y Abajo

La Esperanza

Salida a Somoto

El Centro

El Cafetal

Gracias a Dios

El Calvario

Las Lajas

Aduana El Espino

Brisas del Calvario

Caserío La Germania

Caserío San Agustín

El Trapiche

El Esfuerzo

Aldea Comali

Barrio El Progreso

Aldea Chinchayote

Aldea Guanijiquil

Aldea Guayanini

El Carrizal #1 , 2 y 3

La Galera

Caserío El Terrero

Sabana Larga

Las Delicias

Derivación dee Duyure

Hacienda La Laguna

Aldea Las Tapias

Aldea El Horno

Aldea Los Planes

Brisas de San Marcos

San Isidro

El Boquerón

Aldea Las Cañas

Carrizal Prieto

Tierras Coloradas

Liraqui,

Barrio El Centro

Colonia Mejía Arellano



SAN LORENZO, VALLE (8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial Los Llanos 1

Barrio La Trinidad

Residencial Los Llanos 2

Colonia 15 de Septiembre

Barrio El Espino

Colonia Nueva Patria

Residencial Rosales

Escuela El Sembrador

Barrio El Llano

El Aeropuerto

El Aguacate

La Sosa

El Coyote

Nuevo Progreso

Río Tinto

Agua Blanca.



SAN PEDRO SULA (8:30 AM a 4:00 PM)

Residencial Paseo Real

Condominios Panorama

Colonia Rancho El Coco

Residencial Bosques del Merendón

Colonia Los Médicos

Colonia Intersindicales

Colonia Serán

Colonia Los Alpes

Colonia Los Cedros

Residencial La Foresta

Residencial Bugambilia

Residencial Veranda

Residencial Brisas del Merendón

Residencial Merendon Hills

Colonia Villas Mckay

Colonia Ethasa

Residencial Nova

Residencial Villa Real

Residencial Puerta del Sol

Residencial Casa Maya I Y II, III

Residencial Valle Encantado

Residencial Lomas del Pedregal

Hospital del Valle

Instituto Santo Tomás

Colonia El Roble

Colonia Buenos Aires

Colonia Las Brisas

La Esperanza

Colonia El Higueral

Barrio Guadalupe (Este)

Colonia Villa Florencia

Barrio San Cristóbal

Barrio Barandillas

Colonia Honduras

Barrio La Granja

Colonia Smith

Colonia Modelo,

Barrio Las Flores

Colonia Bográn

Colonia Las Anonas

Colonia Miravalle

Colonia Montserrat

Residencial Mallorca

Residencial Villas Paraíso

Residencial Salamanca

Residencial Villa Angelino

Residencial Paseo La Fuente

Aldea El Carmen

Colonia Reina del Carmen

Colonia Las Colinas del Carmen

Colonia San Martín

El Ocotillo

Colonia Episcopal

Colonia Cosmul

Colonia 14 de Febrero.