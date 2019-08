Dos hondureños mueren tras incendiarse vehículo en Texas  

Redacción

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Seis personas, entre ellas dos migrantes hondureños, murieron luego que la camioneta en la que se conducían se estrellara contra un árbol en Fort Worth, Texas.



Los dos compatriotas fueron identificados como Enmanuel Villatoro, de 23 años de edad, y Wilson Silva (33).



De acuerdo con testimonio de familiares, los jóvenes salieron de casa el domingo por la noche, pero desafortunadamente no regresaron.



"Me extrañó que no regresaron a la casa, luego una amiga me llamó y me dijo del accidente. Nos trasladamos al hospital y ahí nos confirmaron que habían fallecido, relató una tía de las víctimas a la cadena Telemundo.



Versiones policiales señalan que el conductor del vehículo perdió el control cuando transitaba por una curva, yéndose a una hondonada.



Producto del impacto, el automotor prendió fuego, pero desafortunadamente los tripulantes quedaron atrapados.

