Vancouver Whitecaps hace oficial la llegada de Michaell Chirinos a la MLS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Michaell Chirinos se convirtió oficialmente en el nuevo legionario catracho en la MLS. El talentoso volante fue confirmado este martes como jugador del Vancouver Whitecaps FC.

Chirinos, de 24 años de edad, llega al Whitecaps en calidad de préstamo, durante un año, pues su ficha le pertenece al León.

A través del perfil oficial del equipo en Twitter fue que se hizo oficial su llegada.

"Es oficial. Hemos agregado a préstamo al internacional hondureño de 24 años Michaell Chirinos para el resto de la temporada 2019", fue la manera en la que el club de la MLS le dio la bienvenida al catracho, con un mensaje escrito originalmente en inglés.

"Chirinos recientemente jugó para el Fútbol Club Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP Lobos) en la Liga MX yse une a Whitecaps FC en préstamo por el resto de 2019, con una opción de compra", detalló minutos después el equipo en su página oficial.

It’s official ??



We’ve added 24-year-old Honduran international Michaell Chirinos on loan for the remainder of the 2019 season.



⬇️⬇️⬇️https://t.co/sjF1VeO9kZ