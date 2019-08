Humberto Zurita niega nueva relación con misteriosa mujer

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A seis meses de la pérdida de su esposa, Humberto Zurita ha estado en el centro de las críticas por una supuesta nueva relación sentimental.

El viudo de Christian Bach, fue captado en un restaurante de la Ciudad de México en compañía de una dama desconodida.



Al ser visto en un video, el programa mexicano Ventaneando lo interrogó sobre el presunto romance, que negó en todo momento.

El actor aclaró que la compañía de su supuesta pareja es solamente por compromisos laborales, ya que en unos días llevará a cabo un cortotrometraje.

"Yo vengo ahorita de una comida con una chica que me está invitando a hacer un cortometraje, que es su ópera prima, y ya piensan que uno anda saliendo con ella y esas cosas".

Justificó que compartía la información por ser cuestiones laborales, sin embargo, al ser personales, no tendría por qué dar explicación alguna.



"No te voy a hablar de nada personal mío. Nunca he hablado de lo personal mío, no me interesa y así será siempre", añadió el hombre de 64 años.



Además, fue cuestionado sobre el supuesto romance con Kika Edgar pero de manera muy concreta respondió: "No. No vas a aclarar conmigo de nada. No te metas en esos problemas conmigo".



"No me interesa hablar de mi vida privada con nadie", concluyó el productor de cine mexicano. Además, de manera drástica dio a conocer que su vida privada siempre la mantiene al margen de su profesión.



Asimismo, se refirió a su exmujer de manera muy precisa: "Es una cosa de respeto todo el asunto de mi mujer. Ella buscó mucho en su vida ser respetada, el público la quiere mucho, yo lo veo en mi Instagram", manifestó.



Para concluir su entrevista, el productor agradeció el apoyo incondicional que recibió por el luto de su esposa Christian Bach.



"Le agradezco al público. Le agradezco profundamente el cariño y el respeto que tienen por mi familia, que tienen por Christian, mi mujer, y por mí, por mi persona", agregó.



Humberto Zurita adelantó que tiene una serie para octubre de este año, pero no brindó detalles porque el contrato no está cerrado del todo.