Wilson Palacios es presentado en Real Sociedad

TOCOA, COLÓN.- El veterano centrocampista Wilson Palacios fue presentado este lunes en su nuevo equipo: Real Sociedad de Tocoa, Colón.



El "Mago" jugará en su segundo equipo hondureño tras su paso por Olimpia, conjunto que le permitió llegar al fútbol europeo hace varios años.



"Siempre vamos a tener la mente positiva en este equipo que está buscando el campeonato. De mí esperen una entrega al 100 por ciento", dijo en el estadio Francisco Martínez Dubón.



"El campeonato viene empezando y vienen muchos partidos en camino. La idea es que el equipo sea fuerte de local, y sé que así será", consideró.



También, el mundialista con Honduras en Brasil 2014 anunció que culminará su carrera deportiva en el conjunto Aceitero.



"Vengo por retirarme en mi tierra. Yo dije que si había la posibilidad de retirarme aquí lo haría y Real Sociedad es la posibilidad", puntualizó.

"No me interesa"

El ex del Tottenham de Inglaterra explicó que por su llegada a la realeza tocoeña, tuvo que sufrir una reducción salarial.



"Por ahora no me interesa. Me acomodé al equipo y espero ayudar. Mi compromiso es jugar y enseñarles a los jóvenes que somos la raíz de donde salen los mejores jugadores de Honduras", enfatizó.



El futbolista de 35 años no entró en los planes del entrenador Pedro Troglio, razón por la que el Rey de Copas le dio de baja días antes de iniciar el torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional.



Mientras que Real Sociedad sigue reforzándose para lograr su primer título de Liga Nacional tras haber estado en la segunda división un año.