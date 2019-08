Decenas de colonias se quedarán sin energía este martes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) compartió una larga lista de colonias que no tendrán electricidad este martes 6 de agosto de 2019 a partir de las 8:00 de la mañana.



CHOLUTECA (8:00 AM a 4:00 PM)

El Nance

Tapatoca Río

Tapatoca Centro

Agua Tibia

El Trapiche

Las Crucitas

San Juan Bosco

San Juan Bautista

Esquimay

Pespire

El Rebalse

San Antonio De Flores

San Jose

San Isidro

Moramulca

Represa José Cecilio Del Valle

Colonia Víctor Argenal

Barrio Manuel Valladares

Barrio Santa Lucia

Barrio Campo Sol

Barrio Alegría

Bario Campo Luna

San Luis

Barrio El Estadio

El Porvenir

El Sagrado Corazón

Centro Penal

Colinia Taiwán

Barrio La Ceiba

Barrio Tamarindo

Bulevar Chorotega

Terminal Municipal

Barrio Aterrizaje

Barrio Brisas del Sur

Instituto José Cecilio del Valle



EL PARAÍSO (8:00 AM a 4:00 PM)

Valle de Jamastrán

Jacaleapa

Colonia La Concepción

Cofradía

Bella Vista

Nueva Esperanza

Las Crucitas

Sabana Redonda

Las Delicias

Limoncillo

Potrerillos

Agua Planca

Lomas Limpias

Junquillo

Santa Rosa 1 Y 2

Teupasenti

La Majada

La Cueva

El Rodeo

Las Animas

El Pataste

El Olingo

El Ocotal

Las Agujas.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Centro de Salud I.H.S.S

Torocagua

Colonia Brisas de Olancho

Colonia Villa Unión

La Laguna

La Canadá

Residencial Pinares

El Carpintero

Cepate

Cofradáa

Casa Quemada

El Hatillo

El Trigo

Aldea Corralitos

El Piligüín

Sitraunah

Las Moras

La Tigra

Amitigra

Limones

Matasano

Aldea Los Jutes

El Rosario

Altos de Toncontín

Lomas de Germania

Colonia Villeda Morales

Represa Concepción

Lodo Prieto

Parte de La Rafael Leonardo Callejas

Carrizal # 1

Colonia Santa Isabel

Colonia Villa Franca

Colonia Buenas Nuevas

Colonia Brasilia

El Durazno

San José De Soroguara

Aquasplash

El Lolo

Plantel Aguazul



LA LIMA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Tela

Colonia Los Pinos

Chulavista

Barrio Italiano

Colonia Caimán

Alpha

Cuerpo De Bombero

Colonia Sula

Barrio Centro Sur

Escuela Esteban Mendoza

Escuela Gabriela Mistral

Municipalidad De La Lima

Colonia Sitraterco

Colonia Los Ángeles

Villa Catalina

Restaurante Toyas

Colonia La Mesa

Barrio El Centro

Colonia Chapala

Colonia Ruby

Colonia Cerrato

Colonia 23 De Septiembre

Colonia Fraternidad I Y II

Colonia El Maestro



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Planeta

Colonia Céleo González

Colonia Palmeras

Colonia Cerrito Lindo

Colonia Independencia

Aeropuerto de San Pedro Sula

Base Aérea Armando Escalón

Colonia Quintas

El Dorado

Colonia Rivera Hernández

Colonia Central

Reparto Los Ángeles

Colonia Reparto La Esperanza

Colonia Sinaí

Colonia Brisas del Sauce

Colonia San Cristóbal

Colonia Jerusalén

Colonia San Fernando I

Colonia 22 De Mayo

Colonia Paraíso

Colonia Odilón Ayestas

Colonia Universal

Colonia El Limonar

Colonia Carmen Inva

Colonia Villas del Carmen

Residencial Florida I, II

Hospital del Ojo

Confecciones El Barón

San Juan

Lomas de San Juan I y II etapa

Colonia Santa Isabel I y II etapa

Colonia El Edén

San Pedro Sula Circuito Cir-l246

Colonia San Carlos de Sula

Colonia San José de Sula

Colonia San Roberto de Sula

Colonia Louisiana

Colonia Villa Ernestina (Norte)

Barrio Concepción

Barrio Santa Anita

Barrio San Fernando (Sur)

Colonia Modelo

Barrio Morazán

Colonia Las Vegas

Colonia Esquipulas

Residencial Andalucía

Colonia Ideal