Valentina Sampaio, la primera modelo transexual de Victoria's Secret

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Valentina Sampaio se convirtió este lunes en la nueva modelo se Victoria's Secret, pero lo inusual es que es la primera transexual en desfilar para esta marca.



"Nunca dejes de soñar", escribió la joven, quien es una de las modelos más solicitadas del momento.



"La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello", continuó diciendo al compartir que participará en la campaña de "Pink", la línea de ropa interior para adolescentes.



Horas más tarde, Valentina apareció sonriente en un video. La modelo dijo que siempre quiso ser parte de los "ángeles" de la firma.

Valentina Sampaio ya había hecho historia cuando apareció en la portada de la revista Vogue.



La joven, quien nació en Brasil en 1996, sonaba desde hace varios días para integrarse a Victoria's Secret, especialmente después de que apareció en Vogue.



La revista le dedicó el número de la "la belleza transgénero", lo que le abrió puertas en el mundo de la moda.



Desde que la fotografía fue publicada en Victoria's Secret, ha tenido muy buena aceptación.

Laverne Cox, actriz de "Orange is the new black", escribió "ya era hora" en una de las imágenes en la que aparece Valentina.



Lais Ribeiro, otra modelo brasileña, también se mostró contenta y publicó: "¡La primera transexual fotografiada para Victoria's Secret! ¡Me hace muy feliz!".



Victoria's Secret ha abierto su mercado desde que incorporó a Barbara Palvin como "modelo plus size" a los "ángeles". La joven mide 1.75 y pesa 55 kilos.