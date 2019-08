Diego Vazquez a Medford: "Solo le contesto a Chelato que tiene cinco títulos"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador de Motagua Diego Vazquez encendió la polémica después del partido ante Real España el domingo, cuando a través de su cuenta en Twitter le respondió al DT de la Máquina, Hernán Medford.

Diego, de 48 años de edad, se sirvió de su perfil en la red social para enviarle un mensaje directo al costarricense que este torneo regresó al fútbol hondureño.

"La verdad solo le contesto a Chelato que tiene 5 títulos", escribió La Barbie en un tuit.

Para finalizar su mensaje, Vazquez mandó a callar a Medford. "Si quebrar a un rival es juego limpio y encima te haces la víctima y lírico x que ganas un partido de casualidad... mejor habla de tu equipo y shhhhhhh", haciendo referencia a la lesión sufrida por Erick Andino tras una barrida que le realizó Gerson Chávez durante el encuentro, y que pese a la fuerza desmedida el árbitro solamente le sacó tarjeta amarilla.

La verdad solo le contesto a Chelato que tiene 5 títulos. Si quebrar a un rival es juego limpio y encima te haces la víctima y lírico x que ganas un partido de casualidad .....mejor habla de tu equipo y shhhhhhh pic.twitter.com/FptJM3uMPf — Diego Vazquez (@DiegoMartinV1) August 5, 2019

La polémica

El DT tico de 51 años de edad habló sobre Vazquez, aunque sin mencionar su nombre, en una conferencia de prensa brindada después del partido.

"Yo respeto mucho al equipo Motagua, mi gran respeto, pero la persona que lo dirige, me decepcionó totalmente hoy. Respeto al campeón, a la institución, pero lamentablemente su capitán del barco no puede actuar de esta forma, esto a mí me asusta, me sorprende, nunca he visto esto en ningún lado. Voy a soñar, voy a analizarlo, pero para mí esto pasa a la historia. Y del campeón".

"Tengo 30 años en el fútbol y este día lo voy a marcar en un retrato porque nunca había experimentado una cosa tan rara, tan antifútbol, entonces hoy 4 de agosto de 2019 sí será un día recordado para mí contra el campeón de Honduras. Es para contarle a los nietos estos", dijo Medford en la conferencia tras finalizado el clásico en el que Real España venció 1-0 a Motagua con polémico gol al 99.