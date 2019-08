Zonas de Honduras que no tendrán energía este lunes 5 de agosto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias, aldeas y barrios de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Nueva Chamelecón, Quimistán, Juticalpa y Pavana no tendrán energía eléctrica este lunes 5 de agosto, debido a los trabajos de mantenimiento que llevará a cabo la Empresa Energía Honduras (EEH).



Aquí el listado:



De 8:00 AM a 4:00 PM en Juticalpa, Olancho

Ciudad de Juticalpa

Mall Premier

Coyotepe

Tulín

Oficinas ENEE

Sanaa

Colonia Recreo

Colonia El Edén

Colonia Miguel Barahona

Barrio San Rafael

Sabaneta

Barrio Belén

115 Brigada

Colonia La Ceibita

Barrio El Centro

Barrio Las Flores

La Vega

Panuaya

Zuncuyapa

El Rincón

Cosas Viejas

Los Trojes

El Ojustal

La Yuca

Hospital San Francisco

De 8:00 AM a 4:00 PM en Pavana, Choluteca

Jícaro Galán

Los Limones

Pespire

Chocolate

Nacaome

Coray

Reitoca

Alubarén

Curarén

San Miguelito

La Libertad

Aldea Las Mesas

San Nicolás

Langue

La Arada

Alianza

Goascarán

Aduana El Amatillo

Aramecina

Caridad

Lauterique

Aguanterique

Mercedes de Oriente

San Juan de la Paz

San Antonio del norte

De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

La Puerta

Colonia San José V.

Colonia Buenos Amigos

Colonia Montefresco Este

Colonia Jerusalén

Colonia Villa Ernestina (Sur)

Colonia Guillén

Colonia Islas del Progreso

Residencial Villa Olímpica

Colonia Perfecto Vásquez

Residencial Palos Verdes

Colonia Brisas del Merendón (Brisas del Campo)

Colonia Miguel Ángel Pavón

Corporación Flores

Hondutel La Puerta

Infop

Inmsa

Tabacalera Hondureña

Terminal de Buses (Este)

Estadio Olímpico

Proteínas

Jopafer

Edificio Corte Suprema de Justicia

Colonia San Luis

Colonia La Paz

Colonia Pastor Zelaya I Y II

Barrio Las Palmas

Barrio Cabañitas

Colonia Montefresco

Colonia Montefresco Centro

Colonia Valle de Sula

Barrio San Francisco

Colonia La Unión

Colonia Islas del Progreso I

Colonia Flor del Valle

Barrio Cabañas (Sur)

Colonia Rápalo

San José Cahsa

Colonia El Triángulo

Colonia Goybi

Aguas de San Pedro

Clínica Ochoa

Expreco

Plásticos Vanguardia

Europlast

Barrio La Guardia

Colonia Berlín

Barrio Medina

Barrio Paz Barahona (Este)

Barrio Cabañas (Norte)

Colonia San José

Embutidos Delicia

Fruvetsa

Envaflex

Hotel Saint Anthony

Colonia Panting

Colonia Suyapa

Colonia Suyapa Anach

Colonia Providencia I Y II

Colonia San Antonio I Y II

Residencial Las Acacias

Colonia San Isidro

Colonia 10 de Septiembre

Colonia Ebenezer

Colonia Villa Rica

Colonia Santa Ana

Colonia Montebello

Colonia Los Laureles

Colonia 15 de Septiembre

Colonia Los Tamarindos

Colonia Los Mangles

Gran Central Metropolitana

Café Continental

Oficina de Recursos Naturales

Colonia La Puerta I Y II

Aldea La Cumbre

Repetidoras de La Cumbre

Cadeca (Pollo Rey)

Helipuerto

Conhsa Payhsa

Constructora Eterna

Chamelecón

Colonia Villas San Juan

Colonia Sabillón Cruz

Colonia Fe y Esperanza

Colonia Los Zorzales

Colonia San José

Colonia San Jorge

Colonia Morales I, II, III y IV

Colonia Palmira

Colonia Padilla

Aldea Chotepe

Colonia San Juan

Promuca

Plan Maestro de Aguas

Terencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

Colonia Luz de Esperanza

Colonia Santa Bárbara

14 de Julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Nena Hernández

Casetas de Peaje Sur

Lempira #1

La Ceibita



De 8:00 AM a 4:00 PM en Puerto Cortés

Colinas del Norte

El Mirador

Las Lomitas

Buenavista

Traniza

Remecor

Plantel Fertiagroh

Parque Acuático Safari

Barrio Medina

Quebrada El Pato

Miraflores

Lomas de Medina

Planes de Medina

Las Vegas

Colonia Las Torres

Sector Cuerera

Colonia Emsland

La Tequera

Colonia Lempira

Colonia Unión I

Colonina Unión II

Zapadril Arriba

Zapadril Abajo

Plantel Seaboard Marine

Colonia 9 de Diciembre

Colonia Cerro Mar

Fertica

Cementerio Municipal

Colonia Centenario

Agua Pingüino

Barrio Palermo

Mieles y Alcoholes

Instituto Franklin D. Roosvelt

Callejon 3-h

Hospital del Caribe

Residencial Caribean Hills

Iamat Export

Residencial Sindicato Municipalidad

Oficinas Seguro Social

Residencial Palma Real

Residencial Magdalena

Residencial El Doral

Río Mar I Y II

Colonia Brisas del Mar

Guameru

Hacienda Jallu

La Escondida

Cienaguita

Sector Puente Piedra

Residencial Los Naranjos

La Presa Vieja

El Balsamo

Residencial El Zapote

Bellos Horizontes

Los Perdomos

San Antonio

Aldea La Pita

Aguacaliente

Buena Vista

Río Arriba

Colonia Los Maestros

Hotel Playa y Club Náutico

Zip Calpules

Residencial Costa Mar

Residencial Vista Mar

Hacienda Los Ustariz

Colonia Los Manzanos

Tulián Campo

Rancho Santa Ana

Tulian Río

Los San Juanes

Bombas de Agua de Puerto Cortés

La Pista

Hacienda French

Lomas Bello Mar

Acantilados del Caribe

Chivana

Jalisco

La Camisa

Los Laureles

Las Flores

La Riviera

Isletas Cocoon

La Venada

Municipalidad Omoa

Barrio Las Lomas

Los Amates

Colonia Costa Rica

La Suárez

Colonia Nicaragüenses

Escuela Marítima

Gases del Caribe

Barrio La Playa

Las Salinas

Barrio Las Flores

Museo y Castillo San Fernando

Barrio San Antonio

Las Acacias

Generadora Los Laureles

La Mota

Residencial Río Azul

Residencial Ricardo Alvarado

Omoa Motrique

Río Coto

Milla 3

San Marcos

Milla 4

Milla 5

Chachaguala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Masca

Los Achiotes

Cuyamel

Barra de Cuyamel

Barra del Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

El Triunfo

Potrerillos

Cuyamelito

San Carlos

Cortecito

Brisas de Omoa

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

García

Paso Viejo

El Listón

Los Flores

Centrales de Cuyamel

San Carlos y Cortecito



De 8:00 AM a 4:00 PM en Nueva Chamelecón

Colonia Km. 71

Colonia Nuevo Chamelecón

Colonia Lempira 1, 2 Y 3

Colonia La Fortaleza

Casa Quemada

Colonia 24 de Abril

Colonia San Jorge

Colonnia Brisas del Valle

Colonia 10 de Enero

Colonia Gracias a Dios

Cofradía

Rancho Manacal

Zoli Cofradía

Envasa 1

Nuevo Chamelecon

Cofradía



De 8:00 AM a 4:00 PM en Quimistán, San Marcos, Petoa, Azacualpa, Macuelizo, Nueva Frontera

Colonia Vida Nueva

Colonia Santa Elena

Coloia Villas Campestre

Colonia Montelimar

Naco

La Acequia

San José de Majada

San Antonio de Majada

Montegrande

Qumistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

El Virrey

Azacualpa

Lear

Green Valley

Ingenio Chumbagua

Envasa 2

Macuelizo

Nueva Frontera

San José de Tarros

Traserros

La Laguna

San Marcos