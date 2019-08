"Vamos a volver a pelear por todo" con el Barcelona, advierte Leo Messi

BARCELONA, ESPAÑA.- El capitán del Barcelona, el astro argentino Leo Messi, aseguró este domingo que el Barça vuelve "con ilusiones renovadas y con muchas ganas" para pelear por todo en la nueva temporada.



"Como todo sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente, estamos con ilusiones renovadas y con muchas ganas", dijo Messi en la presentación del equipo ante su afición, poco antes del partido amistoso contra el Arsenal.



"La temporada pasada, la verdad terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio, pero creo que tenemos que darle valor a la Liga que conseguimos, la octava liga en once años, eso para cualquier club sería grandioso, para este también", añadió Messi.



El capitán azulgrana se refería de forma implícita de esta manera a la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones, después que al inicio de la temporada hubiera marcado como un objetivo ganar el trofeo europeo, que el Barça ganó por última vez en 2015.

Leo Messi hablando antes de comenzar el partido este domingo,







"Es difícil decir algo hoy después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada", aseguró.



"Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo", aseguró en medio de los aplausos de los aficionados azulgranas reunidos en el Camp Nou.



Recién incorporado este domingo al equipo tras sus vacaciones, Messi no jugará en el encuentro de este domingo contra el Arsenal en el marco del trofeo Gamper.