Fiscalía de NY: JOH ordenó a Ardón no buscar reelección porque ya no podía protegerlo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a los informes filtrados sobre sus actividades en el narcotráfico y que no podía seguir protegiéndolo, Juan Orlando Hernández -entonces candidato presidencial- ordenó a Alexander Ardón no correr por la reelección por la alcaldía de El Paraíso, Copán, para 2013, aunque ello no impidió solicitarle apoyo para su campaña.

Al menos así consta en el documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el pasado 2 de agosto como parte del juicio contra su hermano, el exdiputado nacionalista Tony Hernández, y que recoge principalmente las declaraciones de Ardón como testigo.

En el texto de los fiscales de Nueva York, Ardón es identificado como Testigo Cooperante 3 (CW-3), mientras que Juan Orlando Hernández aparece como Co-Conspirador-4 (CC-4) y hermano del acusado (Tony Hernández).

"Aproximadamente en 2013, CC-4 (Juan Orlando Hernández), el hermano del acusado, ordenó a CW-3 (Alexander Ardón) que no buscara reelección debido a informes de los medios sobre las actividades de narcotráfico de CW-3", relataron los fiscales.

Además, Hernández advirtió que no podría continuar protegiendo a Ardón "si permanecía en el cargo, particularmente a la luz de las presiones relacionadas con la extradición", señala el documento al que EL HERALDO tuvo acceso.

En 2012, el Congreso Nacional había aprobado una reforma a la Constitución de la República que permitía la extradición de hondureños.

Mediante un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia, finalmente se dio luz verde a la figura para que Estados Unidos extraditara, como principal objetivo, a narcotraficantes hondureños.



No obstante, Hernández también le pidió a Ardón que "apoyara su campaña para la presidencia hondureña sobornando a los políticos locales para que reunieran el apoyo" en sus distritos electorales.



En todo caso, CW-3 (Alexander Ardón) acordó pagar los sobornos a cambio de, entre otras cosas, "protección continua y la finalización de un proyecto de obras públicas en su región".

Según la Fiscalía de Nueva York, basada en el testimonio del capo, Ardón destinó aproximadamente 1.5 millones dólares procedentes de la venta de droga para apoyar la campaña presidencial de Hernández.

El documento indica que el primero en recibir dinero de Ardón fue Porfirio Lobo Sosa para la campaña del 2009 y que indirectamente se benefició Hernández, por una cantidad de dos millones de dólares.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, basado en el testimonio de Alexander Ardón, este entregó 1.5 millones de lempiras para apoyar la campaña de Juan Orlando Hernández.

"Incluso, mediante el pago de sobornos en efectivo a otros funcionarios y el suministro de obsequios y favores a los políticos locales", agrega el expediente.



Los fiscales también relataron un movimiento que hizo supuestamente Hernández, ya como presidente, a favor del exalcalde de El Paraíso, Copán, para protegerlo.

"En la época de los arrestos, un miembro de alto rango de la Policía Nacional de Honduras acusó a CC-4 (JOH) de proteger a CW-3 (Alexander Ardón)", indica el texto.

Ardón había solicitado el asesinato de este agente, pero "el acusado (Tony Hernández) le dijo a CW-3 que el oficial iba a ser removido debido a la falta de lealtad a CC-4, y el oficial fue posteriormente retirado de su posición", sostienen los fiscales en el expediente.

Juan Orlando Hernández: "Le negué ser parte de mi movimiento"

El gobernante se refirió la noche del sábado en comparecencia de prensa a las declaraciones de Alexander Ardón y al documento presentado por la Fiscalía de Nueva York. "Es una venganza de los narcotraficantes", indicó.

"Si bien es cierto es un documento que se somet​ió ante un juez, de lo que verdaderamente se trata es de las declaraciones como testigo de un narcotraficante en un caso que no está relacionado directamente con mi persona", expresó el mandatario.

El presidente ofreció otra versión sobre la candidatura del capo: "Se trata de Alexander Ardón, a quien le negué la posibilidad de formar parte de mi movimiento político cuando él buscaba la reelección como alcalde de El Paraíso en el año 2012".

Además, Hernández aseguró que el exedil "se vio directamente afectado por decisiones de mi gobierno relacionadas con la extradición e incautación de bienes".

Merece mencionar que Hugo Ardón, hermano de Alexander Ardón, fue nombrado director del desaparecido Fondo Vial en la presidencia de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), pero en 2015 salió del cargo, aunque en las noticias trascendió que había renunciado.

Ambos hermanos lideraban el cartel de los AA, que controlaba el trasiego de la droga en Copán y Ocotepque.

El expediente también hace un repaso de esa relación: "Aproximadamente en 2016, CC-5, un ministro a nivel de gabinete para CC-4 (JOH), le dijo a CW-3 (Alexander Ardón) que CC-4 iba a eliminar al pariente de CW-3 de su posición en el gobierno".

La decisión se debía "al creciente escrutinio relacionado con el tráfico de drogas, pero indicó que CC-4 (JOH) protegería a CW-3 (Alexander Ardón) de la aplicación de la ley si CW-3 apoyara la campaña de reelección de CC-4".

Al respecto, Hernández aseguró que "durante mi gobierno me encargué de separar de su cargo a su hermano, Hugo Ardón, como director del Fondo Vial en el 2015 y ordené cerrar definitivamente esa institución".

Sin embargo, la documentación de la Fiscalía de Nueva York señala que el funcionario identificado como CC-5 "también le dijo a CW-3 (Alexander Ardón) que CC-4 (Juan Orlando Hernández" quería el apoyo de CW-3 en conexión con las próximas elecciones presidenciales.

"En respuesta, CW-3 preguntó si CC-4 continuaría con la protección". El funcionario enviado como emisario respondió que el gobernante lo haría si Ardón apoyaba la campaña de Juan Orlando Hernández.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aseguró que "posteriormente, CW-3 gastó un millón de lempiras en ganancias de drogas para apoyar la exitosa campaña de reelección de CC-4".