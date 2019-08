Campañas de tres presidentes de Honduras empañadas por el dinero del narcotráfico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En menos de una semana, las campañas políticas de tres presidentes de Honduras se han visto empañadas por sostenerse en parte con dinero procedente del narcotráfico.



Los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, así como el actual mandatario Juan Orlando Hernández, fueron acusados por narcotraficantes de haber recibido dinero para sus campañas.

En ninguno de los casos, los políticos son designados por sus nombres, sino por palabras claves, aunque por la relación de hechos y las fechas se infiere la identidad. En los tres casos, los señalados negaron as acusaciones.



Hace unos días, el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) fue acusado por Héctor Emilio Fernández, alias "Don H", de haber recibido dos millones de dólares en el 2005.



De acuerdo con el documento, "Don H" ayudó a traer a Honduras "numerosos contenedores de efedrina durante el período de dos años entre 2008 y 2010, según la presentación de sentencia de la Fiscalía que dirigió el 26 de julio a la Corte del Distrito Sur de Nueva York".



El documento señala que pagaron más de dos millones de dólares a un funcionario que finalmente se desempeñó como presidente de Honduras a partir de 2006.



"No soy narco, ni tengo, ni he tenido negocios con narcos. Yo estoy investigado desde el primer día que me lancé a una campaña política. ¿Qué extraño es que a mi se me investigue? Se me atacará mediáticamente hasta el último día de mi vida", dijo el exmandatario tras las acusaciones.

Porfirio Lobo Sosa





Tras la salida de Manuel Zelaya Rosales y las elecciones después del golpe de Estado, asumió Pepe Lobo. Los Cachiros confesaron que habían pagado 500 mil dólares para apoyar la campaña electoral de quien se convirtió en presidente en 2009, es decir, Porfirio Lobo Sosa.



El líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, aseguró haberle entregado dinero a Lobo Sosa para financiar su campaña política en 2009, que lo llevó a asumir la presidencia el año siguiente.



Devis Leonel "entró en contacto en el año 2009 con el candidato del Partido Nacional José Porfirio Lobo Sosa, a quien le dio dinero para su campaña electoral y a la vez, éste le sugirió que a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República les pudieran dar contratos por parte del Estado".



Rivera Maradiaga, una vez logró su cometido de contribuir para que el líder del Partido Nacional llegara a Casa Presidencial, fue beneficiado con contratos millonarios para que sus empresas de fachada estuvieran frente a la ejecución de obras, que nunca se concretaron.



Estas acusaciones también fueron negadas por el expresidente mediante una carta, asegurando que son "absolutamente falsas".

Juan Orlando Hernández



Por su parte, el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, fue acusado por Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, de haber recibido dinero para financiar varias de sus campañas.



De acuerdo con los documentos del Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández, hermano del presidente, desde 2009 comenzó a reunirse con diferentes narcotraficantes de la región.



Tony "le dijo a CW-3 -Alexander Ardón- que podrían formar una asociación particularmente exitosa basada en la protección de CC-3 -Porfirio Lobo Sosa- y CC-4 -Juan Orlando Hernández- si ganaban en las elecciones de 2009".



Él creía que CC-4 -Juan Orlando Hernández- seguiría a CC-3 -Porfirio Lobo- como presidente de Honduras y continuaría protegiéndolos.



Sin embargo, en 2012 fue aprobada la legislación de extradición y, a pesar de que le habían asegurado a Ardón que estaría a salvo, se entregó a la justicia de Estados Unidos ante las presiones de las agencias.

