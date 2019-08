City y Liverpool levantan el telón en Inglaterra bajo tensión

LONDRES, INGLATERRA.- El City, campeón de la Premier League y de la Copa, y el Liverpool, segundo del campeonato pero con la jerarquía de ser el vigente campeón europeo, abren el telón del fútbol inglés el domingo en Wembley (14H00 GMT) en una Community Shield bajo tensión por el cruce de declaraciones entre sus técnicos.



El técnico de los Reds Jurgen Klopp había nombrado al Manchester City, junto al Real Madrid, el Barcelona y el París Saint-Germain, como los equipos que podían gastar millones sin temer la aplicación de las restricciones del fair play financiero de la UEFA. Lo que necesitan, lo tienen", señaló el alemán.



Y Pep Guardiola, el entrenador de los Citizens, respondió el viernes: "Me molesta, por supuesto que me molesta porque no es cierto que gastemos 200 millones de libras en cada mercado de fichajes".

VEA ADEMÁS: FOTOS: Así es el fisicoculturista que enamoró a Jennifer Funes



"Por ejemplo el Liverpool se gastó más de 200 millones la temporada pasada y este curso no pueden hacerlo, pues es lo mismo", añadió.

'Increíble desafío'



Más allá del choque en la sala de prensa, Guardiola destacó al Liverpool, con el que mantuvo una espectacular carrera por el título el curso pasado, calificando de "increíble desafío" volver a batirle en la Premier League.



Los dos clubes inician su pulso en Wembley, en una 'Supercopa' inglesa que servirá para medir la temperatura de las formaciones tras varias semanas de pretemporada.



A pesar de la disputa por el gasto en fichajes, la relació entre los dos carismáticos entrenadores es muy buena, con Guardiola mostrando su admiración por el alemán, que en junio llevó al Liverpool a una histórica sexta 'Orejona'.



"Me inspira en muchas cosas. En un entrenador de gran clase, de los mejores. Es tan bueno que es un increíble desafío para mí cada vez que me enfrento a sus equipos", señaló Guardiola, que ya se topó con Klopp en la Bundesliga, cuando el primero dirigía al Bayern Múnich y el segundo al Borussia Dortmund.



Larga resaca de Champions



"Tenemos que ser mejores este curso. Pero estos jugadores me convencieron con lo que hicieron el año pasado. No tengo dudas", dijo Guardiola, que normalmente dejará en el banquillo a Ederson, Riyad Mahrez, Sergio Agüero y Gabriel Jesus debido a que comenzaron tarde la pretemporada por sus torneos de selecciones.



El Liverpool tiene la oportunidad de borrar una nefasta pretemporada, con tres derrotas, en lo que parece una interminable resaca de la Liga de Campeones ganada al Tottenham en la final disputada en Madrid.



Klopp no podrá contar con Sadio Mane, descansando tras jugar la final de la Copa de África con Senegal, pero Roberto Firmino y Alisson Becker, campeones de la Copa América con Brasil, y el egipcio Mohamed Salah normalmente sí estarán.



"Cuando estás cansado, estás cansado y es difícil jugar el mejor fútbol. Ahora vamos mejor. La calidad de los chicos que vuelven por supuesto que ayuda", añadió el alemán.



"Debido a que los entrenamientos han sido de mucha intensidad, a veces lo hemos pagado en los partidos y jugamos en público, por lo que todo el mundo lo ve", concluyó.