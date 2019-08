441 aniversario de Tegucigalpa: se acerca la fiesta de los capitalinos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La ciudad de callejuelas empinadas, de angostos y empedrados pasajes, sigue siendo hoy la urbe más importante del país.

A 441 años de fundación y a pocos años de llegar a su 450 aniversario, ¿es Tegucigalpa una ciudad desarrollada?

A criterio del experto en urbanismo Arturo Suárez, la antigua Real de Minas es una de las ciudades más longevas de América.

“Nosotros como ciudad seguimos debajo de los estándares en casi todos los ejes de desarrollo que se puedan evaluar, por ejemplo, en el caso de los espacios públicos”, consideró Suárez.

Y es que a criterio del experto solo se han renovado los espacios existentes, pero no se han creado más áreas de esparcimiento.

Otro de los aspectos que considera que sigue en deuda es el fomento a la cultura, pues la inversión está enfocada en el tema de transporte e infraestructura vial.

Desde 2014 los capitalinos celebran el aniversario de Tegucigalpa con un carnaval.

“Hay una concepción de que la ciudad son calles, las calles son un medio de transporte, no un objetivo, la gente no vive en la calle, la gente pasa tiempo en sus trabajos, colonias, en sus hogares, estamos creando una ciudad donde vivimos encerrados, no podemos hacer uso de los espacios públicos porque no hay seguridad”, manifestó Suárez.

Rosario de retos

Uno de los principales retos que tiene la capital es el del abastecimiento de agua, resultado de la falta de planificación con la que ha crecido la ciudad, pues los planes que han propuesto las diferentes administraciones locales no han tenido continuidad, por ejemplo, El Metroplan liderado por Henry Merriam y Plan Capital 450 bajo el mando de Ricardo Álvarez.

Por años se ha anunciado la construcción de nuevas fuentes de embalses, pero aún no se hacen realidad.

También está en deuda un moderno sistema de transporte público denominado Trans 450 y cuyo funcionamiento ha sido postergado.

Le puede interesar: El comunicado completo sobre sentencia de cadena perpetua contra "Don H"

Henry Merriam, edil entre 1975 y 1978, considera que la ciudad sigue siendo muy vulnerable, pero si se enmarca en una agenda de prevención se podrían evitar más daños que los que dejó el huracán Mitch en 1998. Además, considera que se debe mejorar la alianza con las comunidades y optimizar las atenciones sociales.

Otra de las deudas es la recuperación del centro histórico, pues sus calles están invadidas por vendedores ambulantes, baches y su sistema sanitario es obsoleto.

A criterio de Dina Núñez, coordinadora de la Mesa de Turismo y Cultura de Tegucigalpa, el turismo en este sector de la ciudad resulta afectado por las pésimas condiciones en las que se encuentra el centro.

Además, lamentó que en esta zona se ubican varios centros culturales y museos, pero que de nada sirve si el deterioro empaña su atractivo y aleja el progreso y el turismo.

¡Llega la fiesta!

Desde 2014 los capitalinos celebran a lo grande la gran fiesta de Tegus y este año promete superar las expectativas .

El Carnaval de Tegucigalpa se realizará por tercer año a lo largo de más de 1.5 kilómetros del bulevar Suyapa.

Los primeros años se realizaba en el bulevar Centroamérica, pero debido a los cambios en la infraestructura de este corredor, con la ejecución de rotondas y túneles, se tuvo que trasladar al bulevar Suyapa.

21 de septiembre a las 11:00 de la mañana comenzará la celebración por el aniversario de Tegucigalpa.

Ani Zacapa, titular de la Gerencia de Turismo de la comuna capitalina, informó que la fecha estimada que se tiene para festejar el aniversario de Tegucigalpa será el 21 de septiembre.

En esta ocasión , el festival solo se desarrollará durante un día y la fiesta comenzará cuando el reloj marque las 11:00 de la mañana.

Zacapa explicó que el objetivo es que las familias acudan a almorzar y a disfrutar de los productos que más de 80 emprendedores ofrecerán al público.

Los productos que se venderán durante la gran fiesta de Tegucigalpa estarán a cargo únicamente de microempresarios, con el fin de dar un impulso a la economía de los dinámicos comerciantes.

Vea: FOTOS: Escena del fatal accidente que dejó cuatro muertos y tres heridos en La Moramulca

Las autoridades esperan más de medio millón de personas solo el día del carnaval.

“ Este es el evento más grande a nivel nacional, ya no solo viene gente de los alrededores de Tegucigalpa , sino de todo el país a esta gran actividad”, afirmó Zacapa.

El espectáculo artístico comenzará a eso de las 6:00 de la tarde y en las próximas semanas se anunciarán los talentos que brindarán ritmo y cadencia a la fiesta capitalina. La programación apenas inicia con la celebración del carnaval, pues después del festejo se vienen los eventos culturales.

Desde el 21 de septiembre con el carnaval hasta el 29 de septiembre se realizarán actividades en los centros culturales del centro histórico.