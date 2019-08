Ramsés Barrientos: “Soy un padre al cien por ciento”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Uno de los guitarristas más virtuosos que ha nacido en este país creció en la popular colonia Kennedy. Ramsés Barrientos es arte en su estado más puro, es un genio que ha hecho de las cuerdas de la guitarra su modo de vida. Apasionado por la serie Breaking Bad, tuitero y padre de familia ejemplar.

¿De qué barrio es Ramsés Barrientos?

Crecí en la Kennedy y ahí viví hasta los 29 años. Estudié en la Hillcrest School, la Mayan. El Montessori y me gradué en el Instituto Modelo.

¿Qué tipo de niño eras?

Je, je, je... Inquieto, hiperactivo, molestón y sigo siéndolo.

¿En la escuela cantabas o jugabas a qué?

Nunca mostré aptitud para la música ni el deporte. No dibujaba tampoco. Era un niño común y corriente.

¿Eras de hacer travesuras, entonces?

Una vez me escondí arriba de un clóset y así estuve como por dos horas. Me buscaron por toda la Kennedy. Ya me hacían perdido hasta que me lograron encontrar.

¿Cómo empezó ese amor por la música?

Toco desde los 10 años, yo iba a la iglesia Amor Viviente. Empecé a tocar bajo, guitarra y luego la batería. A los 14 o 15 años dije que la guitarra iba a ser mi instrumento favorito.

¿Qué recordás de esas primeras presentaciones?

En la iglesia, con mucha gente, recuerdo un concierto en el que nosotros éramos la banda más nueva, pero fuimos el único grupo que tocó temas inéditos. Ensayábamos tanto que nos fue bien.

¿Cuál fue la primera banda en la que tocaste como profesional?

Fusión, era una banda importante de covers... Eso fue allá por 1998 cuando compré mi primera guitarra eléctrica. Me dieron la oportunidad y con ellos toqué dos o tres años.

¿Y después, cuál fue el siguiente paso?

Empezamos a tocar con Diana Lara, luego con Fernando Varela armamos la Tropa de Baco, con quienes sacamos dos discos. Poco después inicié con los Bohemios del Reggaetón y estuve por unos 10 años. A finales del 2010 se formó el Dúo Los Tres. He tocado con artistas como Shantel Montealegre, DJ Sy, Diablos Negros.

¿Con el Dúo Los Tres qué planes tienen?

Vamos a lanzar un disco, ya sacamos dos canciones nuevas, una de ella la tocamos con Malacates Trébol Shop. Queremos representar a Honduras en Viña del Mar en el 2020. Yo en lo personal quiero sacar un disco instrumental.

¿Qué lugares has visitado gracias a la música?

He tocado en Centroamérica, Ecuador. Toqué en Estados Unidos, fui a representar a Honduras en dos festivales de guitarristas a nivel iberoamericano. Eso me cambió la vida.

¿Cuál ha sido una mala experiencia tocando música?

En 2014, después de una prueba de sonido me caí de un escenario y me rompí el pie. Tengo más clavos que los del IHSS. Estuve tres meses fuera.

¿En algún momento la música interfirió con tus estudios?

Perdí dos años cuando estaba en el colegio por andar guitarreando con mi amigo Tony Peñalva. Yo me tenía que haber graduado en 1996 y lo hice hasta en 1998.

¿Dónde están los mejores guitarristas del mundo?

La mayoría en Estados Unidos. El show business está hecho para ese país.

¿Te gusta tuitear?

Todos nos escondemos tras una red social. En redes todos somos filósofos, técnicos de fútbol, etc... Lo uso para desahogarme políticamente.

¿Te acordás de aquel tema de los tatuajes y el revuelo que generó en redes sociales?

Sí... Yo andaba con mi hijo y un amigo en el supermercado, en eso se me pegó un guardia. El jefe de seguridad le pidió al guardia que tuviera cuidado con el hombre tatuado (Ramsés). Yo me sentí ofendido porque andaba con mi hijo. Estar tatuado no me hace diferente, simplemente ando tinta en el cuerpo... El gerente del supermercado se disculpó conmigo, tomé una fotografía y lo posteé. Al rato me llamó un amigo que trabaja en ese súper y me dijo que había armado un relajo en el Facebook. No me imaginé que ese episodio iba a ser tan viral.

¿Cuántos tatuajes tenés?

Me he tatuado como 42 veces. A los 18 años me hice el primero.

Tu hermano Yoyo Barrientos es diseñador. ¿Él te sugiere qué ropa usar?

No, no le gusta vestirme, ja, ja, ja. Yoyo ha crecido mucho contra la adversidad, es un diseñador exitoso, lo admiro muchísimo.

¿Sos el único músico de los Barrientos?

El familiar más cercano que tengo que se dedica a la música es Nilo Espinal, quien es hijo de una prima de mi mamá. Mi compañero en el Dúo Los Tres.

¿Qué tipo de papá sos?

Soy un padre al cien por ciento. Por cuestiones de mi trabajo paso en el día con mis hijos. Yo les enseño a bañarse, a vestirse, a mi hijo menor a ir al baño. Si me toca cocinarles, lo hago. No soy chef, pero lo básico cocino. Si se enferman, los llevo al médico. Quiero que me recuerden como el padre que se tira al suelo con ellos, el que juega luchitas. Así era mi papá cuando yo era niño.

¿Tu hijo Paolo es bastante futbolero?

Sí, tiene siete años y salió buen jugador. Su vida es el fútbol. No tengo ni la menor idea de porqué es tan futbolero. Mi familia de parte de mamá todos son motagüenses. Yo nunca le he entendido al fútbol.